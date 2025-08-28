Bóng đá CAHN vs Hà Nội FC 2-0 (H2): CLB Hà Nội thủng lưới bàn thứ 2, ông Makoto thay người

TPO - Văn Quyết và Đình Hai được tung vào sân thay cho Xuân Mạnh, Tuấn Hải ngay sau khi CLB Hà Nội nhận bàn thua thứ 2 trước CAHN.

report Fernando nhận thẻ vàng 64': Fernando nhận thẻ vàng, sau pha phạm lỗi với Stefan Mauk của CAHN. report Nỗ lực không thành 61': Nhận đường chuyền của Quang Hải, Leo Artur thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật nhưng bóng đi chệch khung thành Hà Nội FC. report Nguyễn Filip cứu thua 57': Chỉ ít phút sau khi vào sân, Nguyễn Hai Long lập tức tạo sóng gió trước khung thành CAHN. Nhận đường chuyền của đồng đội, anh đi bóng kỹ thuật rồi tung cú sút xa hiểm hóc, nhưng thủ môn Nguyễn Filip đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội nhà. report Hà Nội FC thay người 55': HLV Teguramori quyết định rút trung vệ Đào Văn Nam ra sân, trao cơ hội cho Nguyễn Hai Long. report Cột dọc cứu thua Hà Nội FC 50': Từ đường chuyền của Quang Hải, Leo Artur tung cú sút như búa bổ, bóng dội trúng cột dọc khung thành Hà Nội FC. report Hà Nội FC chơi khởi sắc hơn 47': Từ quả đá phạt của Văn Toàn, Thành Chung bật cao đánh đầu cận thành, nhưng bóng lại đi đúng vị trí thủ môn Nguyễn Filip. Đây là cơ hội nguy hiểm nhất của Hà Nội FC kể từ đầu trận. report Hiệp 2 bắt đầu! 46': Hà Nội FC thực hiện sự thay đổi người đầu tiên: Văn Toàn vào sân thay cho Lamothe. report Hết hiệp 1 CLB CAHN tạm dẫn 1-0. report Bù giờ! 45': Hiệp 1 có 2 phút bù giờ report Leo Artur sút vọt xà 40': Leo Artur thoải mái nhận bóng ở trung lộ, trước khi tung cú cứa lòng chân phải kỹ thuật, nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành Hà Nội FC. report Không được! 36': Quang Hải tung đường chọc khe cho Stefan Mauk, nhưng cú sút của cầu thủ CAHN không thể đánh bại thủ môn Văn Chuẩn. report VÀO! CAHN mở tỷ số 31': Từ pha treo bóng chuẩn xác ở trung lộ của Lê Phạm Thành Long, hàng thủ Hà Nội FC phá bóng thiếu dứt khoát. Leo Artur nhanh như chớp đón bóng, xử lý khéo léo rồi tung cú đặt lòng chân trái tinh tế, hạ gục Quan Văn Chuẩn mở tỷ số cho CAHN! report CAHN kiểm soát bóng 27': Đoàn quân của HLV Mano Polking đang chiếm ưu thế rõ rệt khi kiểm soát bóng tới 66%. CAHN đã tung ra 4 pha dứt điểm, trong khi Hà Nội FC vẫn chưa có nổi một cú kết thúc về phía khung thành đối phương. report Khó khăn cho Hà Nội FC 21': Thế trận trên sân Hàng Đẫy đang diễn ra căng như dây đàn dưới cơn mưa nặng hạt. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng đầy toan tính, nhưng CAHN là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. report Mauk nhận Thẻ vàng 17': Stefan Mauk (CAHN) phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng quyết liệt, có phần nguy hiểm nhằm vào Tuấn Hải, khiến cầu thủ Hà Nội FC nằm sân đau đớn. report Nguy hiểm 12': Quang Hải chọc khe thông minh cho Alan thoát xuống đối mặt thủ môn Quan Văn Chuẩn. Tuy nhiên, trong tình huống dứt điểm vội vàng trên mặt sân sũng nước, cú sút chân phải của tiền đạo CAHN lại đưa bóng vọt xà ngang đầy tiếc nuối. report Khó khăn cho hai đội 5': Chỉ ít phút trước giờ bóng lăn, cơn mưa nặng hạt bất ngờ trút xuống Hàng Đẫy, biến mặt cỏ trở nên trơn trượt và sũng nước. Điều này khiến cả hai đội gặp nhiều khó khăn trong khâu xử lý và triển khai lối chơi. report Cú sút đầu tiên

2': Lê Văn Đô đi bóng tốc độ từ cánh phải, ngoặt vào trung lộ rồi tung cú sút chân trái đầy hiểm hóc, bóng đi chìm và chệch khung thành thủ môn Quan Văn Chuẩn trong gang tấc. report Trận đấu bắt đầu! 1': Trọng tài Ngô Duy Lân nổi hồi còi chính thức bắt đầu trận đấu giữa CAHN vs Hà Nội FC,thuộc vòng 3 LPBank V-League 2025/26. Hà Nội FC là đội giao bóng. report Dàn sao hai đội trước đại chiến report Đội hình xuất phát của Hà Nội FC report Đội hình xuất phát của CAHN

Khởi đầu mùa giải của CAHN chưa thực sự trọn vẹn. Ở trận mở màn, đoàn quân của HLV Mano Polking chỉ có được 1 điểm trước Thể Công Viettel trong thế trận giằng co. Không lâu sau đó, tại Cúp các CLB Đông Nam Á, CAHN thua ngược Pathum United (Thái Lan) 1-2 dù chơi hơn người, đồng thời mất trung vệ trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh vì chấn thương.

Tuy nhiên, cú vấp ấy đã nhanh chóng được khỏa lấp bằng chiến thắng vang dội 3-0 ngay trên sân của Becamex TP.HCM. Alan sớm mở tỷ số, trước khi lợi thế nhân sự xuất hiện sau tấm thẻ đỏ của Trần Trung Hiếu. Với thế trận áp đảo, Leo Artur và Quang Hải lần lượt ghi bàn, mang về thắng lợi đầu tay cho đội bóng ngành Công an. Trận thắng này không chỉ giúp CAHN lấy lại sự tự tin để sẵn sàng cho trận đại chiến với Hà Nội FC.

Trong khi đó, Hà Nội FC khởi đầu mùa giải đầy chật vật. Đội bóng áo tím nhận thất bại 1-2 trước CLB TP.HCM ngay trận ra quân. Sang vòng 2, dù cầm bóng vượt trội, tung ra tới 21 cú sút (9 lần trúng đích), họ vẫn bất lực trước hàng thủ HAGL và chấp nhận kết quả hòa 0-0 trên sân nhà.

Sự phung phí cơ hội đang là vấn đề lớn khiến HLV Makoto Teguramori đau đầu. Dẫu vậy, trong tay ông vẫn là dàn hảo thủ đáng gờm với Văn Quyết, Tuấn Hải, Hai Long…, những người hoàn toàn có thể bùng nổ khi chạm trán kình địch cùng thành phố. Một chiến thắng trước CAHN không chỉ giúp Hà Nội FC có 3 điểm mà còn là lời khẳng định về vị thế ứng viên vô địch.

So với đối thủ, CAHN đang cho thấy sự cân bằng và chiều sâu hơn trong đội hình. Những ngôi sao như Quang Hải, Leo Artur, Alan trên hàng công đủ sức tạo khác biệt trước bất kỳ hàng thủ nào. Trong khi đó, Hà Nội FC cần sự lạnh lùng và quyết đoán của Văn Quyết cùng sự sắc bén của Tuấn Hải để giải quyết bài toán dứt điểm.

Lịch sử đối đầu 6 lần gần nhất đang nghiêng về Hà Nội FC với 3 thắng, 2 hòa, 1 thua. Nhưng derby Thủ đô vốn chưa bao giờ dễ đoán, nơi một khoảnh khắc lóe sáng từ ngôi sao cũng có thể định đoạt cục diện trận đấu.