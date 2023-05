Bốn ngày nghỉ lễ: 1.241 ca tử vong, trong đó có 17 bệnh nhân COVID-19

TPO - Four Season Resort The Nam Hai hiện thuộc sở hữu của thương hiệu khách sạn quốc tế Four Seasons đến từ Canada. Giá 60 triệu đồng/đêm mà nữ du khách gặp phải rắn là mức chỉ trả cho căn villa 3 phòng ngủ hướng biển, có bể bơi.