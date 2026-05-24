Bồi thường không đủ nộp tiền sử dụng đất tái định cư, làm sổ đỏ thế nào?

Đình Phong

TPO - Cơ quan thuế khẳng định, trường hợp người dân được bồi thường về đất ở nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp với lô đất tái định cư thì được ghi nợ tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ.

Cơ quan thuế vừa có thông tin hướng dẫn về việc ghi nợ số tiền chênh lệch tiền sử dụng đất trong trường hợp người dân được bồi thường về đất ở nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp đối với lô đất tái định cư được giao.

Cụ thể, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội dẫn điểm d khoản 11 Điều 18 Nghị định số 101 ngày 29/7/2024 của Chính phủ. Theo quy định, đối với trường hợp người dân được giao đất tái định cư thì việc ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

1000050791.jpg
Trường hợp người dân được bồi thường về đất ở nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp với lô đất tái định cư thì được ghi nợ tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ. Ảnh minh họa.

Cơ quan thuế đồng thời viện dẫn Điều 26 Nghị định số 88 ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định này, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là người được bố trí tái định cư nhưng số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư, với điều kiện người dân có nhu cầu ghi nợ và cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo phương án đã được phê duyệt.

Nghị định cũng quy định rõ, giá đất để tính ghi nợ tiền sử dụng đất là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Mức tiền sử dụng đất được ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư sau khi trừ đi giá trị được bồi thường về đất

Ngoài ra, đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ tái định cư mà số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu thì người dân cũng được ghi nợ phần chênh lệch lớn hơn này theo quy định.

Liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện, cơ quan thuế cho biết, Điều 22 Nghị định số 103 ngày 30/7/2024 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định, người sử dụng đất có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp đơn đề nghị ghi nợ cùng các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ khi làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ bao gồm quyết định giao đất tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai sẽ rà soát, kiểm tra, lập phiếu chuyển thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo theo quy định.

Cũng theo Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội, căn cứ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư, hiện “không có quy định về điều kiện đăng ký cư trú (thường trú/tạm trú) tại thửa đất bị thu hồi”.

Người dân không có hộ khẩu hoặc không đăng ký cư trú tại nơi có đất bị thu hồi không phải là căn cứ để từ chối xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư nếu đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật.

Đình Phong
#Đất đai #giải phóng mặt bằng #dự án #khu đô thị #bồi thường

