Bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải U21 quốc gia Thanh Niên 2022

TPO - Chiều 15/12, tại Nghệ An, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phối hợp tổ chức Lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá U21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 26.

Vòng loại U21 Quốc gia năm nay được chia thành 4 bảng, với 23 đội tham dự. Kết thúc vòng loại chọn ra 10 đội gồm, U21 Hà Nội, U21 Viettel, U21 Đông Á Thanh Hoá, HAGL, Khánh Hòa và Đà Nẵng, Bình Dương và Gia Định, Học viện bóng đá Nutifood và Đồng Tháp. 10 đội bóng này cùng với 2 đội chủ nhà U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ vào thi đấu vòng chung kết.

Tại buổi bốc thăm chia bảng, ban tổ chức đã thống nhất nguyên tắc bốc thăm cho 12 đội tham dự chung kết giải được phân chia như sau: Có 3 bảng thi đấu chung kết giải, mỗi bảng 4 đội. Bảng A và B thi đấu tại sân Vinh và sân phụ (Nghệ An), bảng C thi đấu tại sân Hà Tĩnh. Chủ nhà Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng A ký hiệu A1, đồng chủ nhà Hà Tĩnh nằm ở bảng C ký hiệu C1.

Theo nguyên tắc được ban tổ chức đưa ra trước đó và cùng kết quả bốc thăm tại buổi lễ, U21 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng A cùng với các đội U21 Hoàng Anh Gia Lai, U21 Đông Á Thanh Hoá, U21 Đà Nẵng; Bảng B gồm các đội, U21 B.Bình Dương, U21 Nutifood, U21 Hà Nội, U21 Khánh Hoà; Bảng C gồm, U21 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U21 Viettel, U21 Gia Định, U21 Đồng Tháp.

Trận đấu khai mạc Giải Bóng đá U21 Quốc gia 2022, sẽ diễn ra trên sân Vinh vào ngày 17/12 giữa hai đội U21 Sông Lam Nghệ An và U21 Đà Nẵng.

Giải bóng đá U21 Quốc gia chính thức ra đời vào năm 1997, trải qua 25 năm Giải đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả, sự hưởng ứng của các đội bóng. Thông qua giải đã phát hiện và khai phá nhiều tài năng bóng đá trẻ nước nhà bổ sung cho đội tuyển Olympic và đội tuyển Quốc gia Việt Nam.