“Bóc giá” trang phục của Jennie BLACKPINK tại LHP Cannes, một item không xác định được giá

TPO - Là đại sứ toàn cầu của thương hiệu Chanel, Jennie (BLACKPINK) đương nhiên sẽ mặc trọn bộ từ trang phục đến phụ kiện của nhà mốt danh tiếng này. Cùng xem set đồ của Jennie tại thảm đỏ LHP Cannes 2023 có tổng giá trị bao nhiêu?

Có mặt trên thảm đỏ LHP Cannes 2023 ngày 22/5, Jennie (BLACKPINK) xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Jennie xuất hiện với vai trò diễn viên trong bộ phim The Idol do Sam Levinson và The Weeknd làm đạo diễn.

Nữ idol mặc thiết kế thuộc bộ sưu tập Chanel dòng Haute Couture mùa Xuân 2020. So với mẫu xịn, Jennie đã thả phần voan trên vai xuống để khoe vai trần với phần xương quai xanh đẹp hoàn hảo.

Jennie đi đôi giày nằm trong BST Pre-Fall 2020 có giá gần 21 triệu đồng. Cô đeo ba chiếc nhẫn vô cùng đắt giá: Chiếc nhẫn đính kim cương hình hoa trà có giá lên tới hơn 300 triệu đồng, chiếc nhẫn hình nơ có giá gần 256 triệu đồng và chiếc nhẫn dòng coco crush có giá gần 94 triệu đồng.

Đặc biệt, chiếc váy thuộc dòng Haute Couture không thể xác định được giá trị. Thông thường các sản phẩm thuộc dòng thời trang cao cấp này không được bày bán công khai, không có mức giá cố định như dòng thời trang may sẵn mà thường sẽ được may đo bằng tay theo số đo theo số đo riêng và yêu cầu của khách hàng. Các sản phẩm không được phép “đụng hàng” với bất kỳ ai, nên thường khi có khách hàng (hoặc ngôi sao) mặc thiết kế này, sẽ không có người thứ hai mặc nó.

Đương nhiên, với vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu, Jennie không phải trả bất kỳ chi phí gì cho set đồ cô mặc nhưng chắc chắn thiết kế này cũng sẽ không có người thứ hai sở hữu vì đây là một trong những quy tắc của dòng thời trang cao cấp Haute Couture.