Bộ Y tế cảnh báo không sử dụng các sản phẩm do Kobayashi (Nhật Bản) sản xuất, đang bán tại Việt Nam

TPO - Ngày 25/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đưa ra cảnh báo về việc Công ty Dược phẩm Kobayashi (Nhật Bản) thu hồi sản phẩm có nguy cơ làm tổn thương thận. Sản phẩm này hiện có bán trên thị trường Việt Nam.

Cục An toàn thực phẩm nêu rõ : “Vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có thông tin về việc Công ty Dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản thu hồi một số sản phẩm có nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, trong đó có sản phẩm đang được bán tại thị trường Việt Nam”.

Theo đó, qua rà soát dữ liệu đăng kí bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm thông báo, hiện Cục chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng kí bản công bố sản phẩm/ Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: “Beni-koji choleste-help”; “Naishi-help plus cholesterol”; “Natto-kinase sarasara-tsubu gold” và Kobayashi Naishi Help 30 của Công ty Dược phẩm Kobayashi, Nhật Bản.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin như nêu trên. Trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường, đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lí theo quy định của pháp luật.

Trên thực tế, trong 3 loại thực phẩm chức năng này cũng có sản phẩm được bán trên thị trường Việt Nam là Kobayashi Naishi Help 30. Sản phẩm này được bán với giá từ trên 600.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng/hộp. Tại Việt Nam, sản phẩm này được giới thiệu với công dụng chuyển hóa năng lượng trong quá trình hoạt động hằng ngày giúp tiêu hao chất béo dễ dàng hơn, giảm mỡ nội tạng ở những người có chỉ số BMI cao.

Trước đó, trên một số phương tiện truyền thông có đưa tin, ngày 22/3, Công ty Dược phẩm Kobayashi đã có báo cáo về các rối loạn thận và tổn thương sức khỏe khác ở những người đã tiêu thụ dòng thực phẩm chức năng của họ chứa “beni-koji” hoặc gạo lên men đỏ.

Công ty dược phẩm lớn này có trụ sở tại Osaka (Nhật Bản) đang tự nguyện thu hồi các sản phẩm chứa thành phần beni-koji và kêu gọi người tiêu dùng ngừng sử dụng các loại thực phẩm bổ sung này. Các sản phẩm được quảng cáo là có hiệu quả trong việc giảm cholesterol xấu nhờ thành phần beni-koji của chúng.

Cho đến nay, đã có 13 người từ 40 đến 70 tuổi được báo cáo là đã gặp tổn thương sức khỏe, trong đó có 6 người đã nhập viện, bao gồm 2 người tạm thời cần chạy thận nhân tạo. 5 trong số các bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo công ty, các báo cáo về tổn thương sức khỏe được nhận từ những người sử dụng “Beni-koji choleste-help” - một sản phẩm thực phẩm chức năng được tung ra vào năm 2021. Tổng cộng khoảng 1,06 triệu gói sản phẩm đã được bán ra cho đến cuối tháng 2 năm nay.

Công ty đã phân tích các thành phần của sản phẩm và phát hiện ra rằng một yếu tố không mong muốn đã được bao gồm trong thành phần beni-koji của các loại thực phẩm bổ sung được sản xuất từ tháng 7 đến tháng 10/2023. Công ty vẫn chưa xác định được thành phần không rõ này, hoặc mối liên kết của nó với tổn thương sức khỏe.

Các sản phẩm nằm trong diện thu hồi bao gồm: “Beni-koji choleste-help” chứa 45 viên (dùng trong 15 ngày) và 90 viên (dùng trong 30 ngày), “Naishi-help plus cholesterol” và “Natto-kinase sarasara-tsubu gold”.