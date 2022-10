Bộ Xây dựng 'tuýt còi' loạt dự án bất động sản ở Bình Thuận vi phạm chiều cao

TPO - Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Xây dựng dừng thực hiện cấp phép xây dựng công trình dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay, dừng việc thi công xây dựng công trình để xác định quy mô, chức năng sử dụng đất và xử lý theo quy định.

Không phù hợp quy hoạch

Ngày 20/10, nguồn tin Tiền Phong cho biết, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận, yêu cầu kiểm tra sự phù hợp của quy hoạch chi tiết xây dựng của các dự án với quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, Cục Quản lý hoạt động xây dựng phối hợp với Vụ Quy hoạch Kiến trúc của Bộ Xây dựng đã thực hiện thẩm định một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên, khi kiểm tra sự phù hợp của thiết kế cơ sở với các cấp độ quy hoạch theo quy định tại khoản 15 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 đã phát hiện một số nội dung chưa thống nhất giữa các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Một số dự án có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt không phù hợp với quy hoạch phân khu của khu vực.

Cụ thể, dự án Khu nhà ở Phú Hài, dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch tại phường Phú Hài, TP.Phan Thiết phù hợp với định hướng phát triển các khu đô thị gắn với dịch vụ du lịch theo quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.Phan Thiết đến năm 2040.

Tuy nhiên, tại quy hoạch chi tiết có bố trí nhà cao tầng, dự án Khu nhà ở Phú Hài, dự án Khu đô thị dịch vụ du lịch tại phường Phú Hài không phù hợp với số tầng cao trung bình (2 tầng) tại quyết định số 2298/QĐUBND ngày 12/10/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Phú Hài.

Theo hồ sơ của Tiền Phong, dự án Khu nhà ở Phú Hài có tên thương mại là The Seahara Hotel & Resort, được quy hoạch trên tổng diện tích 56.812m2 (mật độ xây dựng 34,32%) với quy mô dân số khoảng 2.500 người. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 6.000 tỷ đồng

Khu căn hộ The Seahara Phan Thiết được quy hoạch tại trung tâm dự án với 2 block cao 25 tầng với tổng cộng gần 1.000 căn hộ. Các căn hộ được thiết kế hướng biển với nhiều diện tích khác nhau từ 25-90m2. Riêng khu biệt thự The Seahara Phan Thiết với hơn 100 căn biệt thự song lập, đơn lập có diện tích từ 150-200m2.

Dự án The Seahara Hotel & Resort Phan Thiết do Công ty TNHH MTV Hải Phát-Bình Thuận làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 08/1/2019, có trụ sở chính tại tầng 2, tòa nhà Viettel Bình Thuận, Đại lộ Hùng Vương, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Tại ngày 6/8/2021, Công ty TNHH MTV Hải Phát-Bình Thuận có vốn điều lệ 750 tỷ đồng, do ông Nguyễn Văn Phương (SN 1979) là người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT công ty.

Dừng cấp phép cho Thanh Long Bay

Tương tự, dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu. Tuy nhiên, theo quyết định số 223/QĐ-UBND ngày 23/1/2017 và quyết định số 2474/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu vực ven biển Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam thì khu vực dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay được xác định là khu vực đất hỗn hợp, không có chức năng ở; tầng cao tối đa xây dựng công trình là 5 tầng.

Trong khi đó, quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay có bố trí chung cư cao 27 tầng. Quy mô dân số khu vực ven biển Tân Thành với diện tích khoảng 1.292ha là 30.523 người, trong khi quy hoạch chi tiết và quy hoạch phân khu thì dự án Tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay với diện tích khoảng 90,36ha (chiếm gần 7% diện tích) có quy mô dân số 16.932 người (chiếm khoảng 55% quy mô dân số).

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận thực hiện rà soát các quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chung đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo sự phù hợp giữa các cấp độ quy hoạch về chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc... làm cơ sở quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, tuân thủ pháp luật về quy hoạch và pháp luật về xây dựng.

Trường hợp phát sinh việc đã thực hiện đầu tư xây dựng công trình không tuân thủ đúng các cấp độ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt thì yêu cầu dừng thi công và xử lý theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với công trình khu căn hộ Thanh Long Bay giai đoạn 1 tại dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay, sau khi kiểm tra phát hiện công trình không phù hợp về chức năng sử dụng đất và tầng cao công trình theo quy hoạch chung được phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận không thực hiện cấp phép xây dựng công trình, dừng việc thi công xây dựng công trình để xác định quy mô, chức năng sử dụng đất và xử lý theo quy định.

Với quy mô 90,3ha, dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay do Công ty TNHH xây dựng Thương mại Trung Sơn (nay là Công ty CP Trung Sơn Bắc, thuộc Nam Group) làm chủ đầu tư với các sản phẩm đa dạng như tổ hợp căn hộ biển, tổ hợp nhà phố thương mại biển, villa biển, tổ hợp resort-khách sạn 5 sao, tổ hợp resort an dưỡng, wedding resort…

Hồi tháng 3/2021, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Trung Sơn Bắc, chủ đầu tư dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay. Theo đó, công ty này bị xử phạt 17,5 triệu đồng do đã khởi công xây dựng công trình nhà phố liền kề tại dự án tổ hợp nghỉ dưỡng Thanh Long Bay mà chưa có thiết kế bản vẽ thi công công trình được phê duyệt.

Đến tháng 5/2021, C01-Bộ Công an có văn bản gửi các cơ quan tỉnh Bình Thuận về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan 9 dự án đầu tư, xây dựng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh và yêu cầu cung cấp tài liệu, trong đó có dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay. Hiện tại, C01 đã tổ chức thực địa, đo đạc xong dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Thanh Long Bay.