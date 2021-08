Bộ Xây dựng nói về gỡ vướng các dự án dính sai phạm ở Đà Nẵng?

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng gửi Thủ tướng Chính phủ do Văn phòng Chính phủ chuyển đến Bộ với nội dung: “Cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để tháo gỡ những vướng mắc tại khu đô thị quốc tế Đa Phước, dự án Sunrise Bay và sân vận động Chi Lăng của TP Đà Nẵng”.

Trả lời vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết, đối với khu đô thị quốc tế Đa Phước, dự án Sunrise Bay Đà Nẵng, ngày 20/7/2020 Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 1202 về việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý và sử dựng đất đai tại dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước và Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã đồng ý với Kết luận tại Văn bản số 2017 ngày 28/7/2020.

Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều sai phạm đối với dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng thực hiện nghiêm Kết luận thanh tra số 1202, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ nêu tại Kết luận thanh tra trong đó có nội dung: Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có chức năng liên quan phối hợp hướng dẫn UBND TP Đà Nẵng trong việc thực hiện Kết luận thanh tra đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Đối với dự án sân vận động Chi Lăng, Thanh tra Chính phủ có Kết luận thanh tra số 2852 ngày 2/11/2012 về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thanh tra một số dự án đầu tư có ý kiến dư luận trái chiều.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý với Kết luận tại Văn bản 1930 ngày 19/11/2012. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến sai phạm và có hình thức xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, thu hồi triệt để về Ngân sách số tiền phải nộp.

Đồng thời giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thu chi tài chính và việc thực hiện dự án đầu tư liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua. Giao Bộ Công an xác minh, làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của pháp luật về đất đai và đầu tư xây dựng; hành vi chuyển nhượng đất trái pháp luật, gây thất thu ngân sách nhà nước.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị cử tri TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để xử lý dứt điểm các vướng mắc, đồng thời cung cấp cụ thể về các khó khăn liên quan đến chức năng, nhiệm vụ giải quyết của các Bộ và các cơ quan (nếu có) để có giải pháp tháo gỡ và trả lời cử tri.

Đà Nẵng kiến nghị không thu hồi 2 dự án

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng có báo cáo về việc tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (29ha) và dự án The Sunrise Bay (181ha). Trong đó, kiến nghị cho phép không thu hồi đối với 2 dự án này.

Theo đó, đối với đối với dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (29ha), UBND TP. Đà Nẵng cho biết, kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND TP Đà Nẵng thực hiện nội dung: “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi đối với các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến dự án 29 ha”.

Các bản án của TAND TP Hà Nội trong năm 2020 giao UBND TP Đà Nẵng thu hồi khu đất 29 ha thuộc khu đô thị mới quốc tế Đa Phước và cùng các bên liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này. Tuy nhiên, việc thực hiện 2 nội dung này, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng nhận thấy không thể thực hiện được.

Đà Nẵng kiến nghị không thu hồi dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước và dự án The Sunrise Bay.

Nguyên nhân do, hiện nay, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước (chủ đầu tư dự án) đã chuyển nhượng nhà cho người dân vào ở trong dự án. Do vậy, khi thu hồi dự án phải thu hồi nhà, đất của toàn bộ hộ dân đang sinh sống trong khu đất. Sau khi thu hồi, việc giao lại đất cho các hộ dân là không thực hiện được, do không giao trực tiếp mà phải qua đấu giá. Trong khi đó, phán quyết của tòa là phải thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật đảm bảo quyền lợi cho công dân tại khu đất này, nên việc này rất khó thực hiện trên thực tế. Ngoài ra, việc thu hồi đất sẽ gây ra tình trạng khiếu kiện đông người, gây mất ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn TP.

Để đảm bảo sớm tiếp tục triển khai dự án, ổn định tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, cơ quan chức năng TP đề nghị xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nội dụng “Kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án 29ha” và cho phép không thực hiện nội dung tại các bản án về thu hồi khu đất 29ha.

Đối với dự án The Sunrise Bay (181ha), theo kết luận Thanh tra Chính phủ có 2 nội dung song song phải thực hiện.

Cụ thể, kiểm tra, ra soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân có liên quan để thu hồi ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án. Thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; UBND TP Đà Nẵng cần lưu ý tạo điều kiện để sớm phát triển khai thác, sử dụng quỹ đất này theo đúng quy định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP, tránh xảy ra khiếu kiện sau này.

Việc thực hiện 2 nội dung nêu trên, cơ quan chức năng TP Đà Nẵng cũng cho biết không thể thực hiện được. Đồng thời, đề nghị xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện nội dung “kiểm tra, rà soát, xác định đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính phải nộp của các tổ chức, cá nhân liên quan để thu hồi về ngân sách nhà nước đối với các khoản nghĩa vụ tài chính có liên quan đến dự án 181 ha” và không thực hiện nội dung thu hồi dự án.