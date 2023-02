Bỏ túi 3 bí kíp chinh phục học bổng của chính phủ New Zealand cùng đại học Otago

Học bổng chính phủ New Zealand (Manaaki New Zealand Scholarship) sau một thời gian gián đoạn đã chính thức tái khởi động, thu hút sự chú ý của các ứng viên tại Việt Nam. Tại buổi webinar “Bí kíp săn học bổng Chính phủ New Zealand cùng ĐH Otago”, rất nhiều thông tin bổ ích đã được chia sẻ bởi các cựu du học sinh đã từng nhận học bổng danh giá này và đã trở về từ New Zealand.

Manaaki New Zealand Scholarship được khởi xướng từ năm 1990 và được coi là một trong những học bổng danh giá nhất hiện nay bởi đây là học bổng toàn phần (toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay, bảo hiểm, và rất nhiều các hỗ trợ khác cả về tài chính lẫn tinh thần,...) và cực kì cạnh tranh. Là một trong 11 cơ sở giáo dục được tiếp nhận sinh viên học bổng Manaaki New Zealand, ĐH Otago mới đây đã tổ chức buổi webinar “Bí kíp săn học bổng Chính phủ New Zealand cùng ĐH Otago”, qua đó đã cung cấp rất nhiều gợi ý cũng như kinh nghiệm đắt giá từ những “người đi trước”, giúp các ứng viên chuẩn bị tốt hơn cho hành trình xin học bổng .

Dưới đây là những điểm nổi bật được chia sẻ từ hai khách mời của chương trình, những cựu SV học bổng chính phủ New Zealand tại ĐH Otago: chị Võ Quế Minh - Thạc sĩ Marketing (Master of Marketing) và chị Đỗ Thị Thùy Hương - Thạc sĩ Kinh doanh Bền vững (Master of Sustainable Business).

Hiểu rõ bản thân

Cả chị Minh và chị Hương đều tin rằng thấu hiểu bản thân là tiền đề quan trọng giúp ứng viên có được câu trả lời thuyết phục trong hồ sơ học bổng và trong buổi phỏng vấn với ban tuyển chọn. Chị Hương cho rằng: “Các câu hỏi phỏng vấn khai thác các khía cạnh khác nhau trong con người bạn, chẳng hạn lý do chọn ngành, kế hoạch đóng góp cho sự phát triển chung sau khi trở về nước hay khả năng lãnh đạo, kỹ năng mềm. Thế nên, thấu hiểu bản thân sẽ giúp bạn định hình rõ ràng hơn về tương lai, cũng như thể hiện tính nhất quán trong hồ sơ.” Đây là lần đầu tiên chị Hương nộp hồ sơ học bổng chính phủ New Zealand và trúng tuyển.

Chị Minh cũng đã giành được học bổng Chính phủ New Zealand ngay lần đầu tiên nộp hồ sơ. Chị chia sẻ rằng, quá trình làm hồ sơ cũng là quá trình chị nhìn lại chính mình, hiểu rõ hành trình phát triển của bản thân từ quá khứ đến hiện tại và tương lai. “Để làm được điều này, đầu tiên chúng ta nên dành thời gian tự đánh giá, xác định cụ thể những nhu cầu, thế mạnh của bản thân cũng như kỳ vọng đối với chương trình học tại New Zealand. Tiếp theo, tìm hiểu thế mạnh sẵn có của New Zealand để tìm giao điểm phù hợp.” - Chị Minh cho hay.

Tính thực tế trong kế hoạch tương lai

Bên cạnh những nhu cầu và kỳ vọng về phát triển bản thân, ứng viên cũng nên cân nhắc tính thực tế khi trình bày kế hoạch khi quay trở về Việt Nam. “Tình thần đóng góp cho cộng đồng là một trong những tiêu chí được ban tuyển chọn học bổng đánh giá cao. Bởi lẽ đó, ứng viên nên thiết lập các kế hoạch sau khi về nước một cách cụ thể và khả thi trong khoảng thời gian nhất định từ 3 - 5 năm và cho thấy kế hoạch ấy sẽ tạo nên những tác động tích cực nào đến một tổ chức, cộng đồng hay địa phương thay vì những mục tiêu mang tính vĩ mô.” - Chị Hương chia sẻ.

Theo chị Minh, ứng viên cũng nên cho thấy được tính cấp thiết của ngành học mình lựa chọn đối với sự phát triển của xu thế chung. “Đơn cử, chỉ ra những vấn đề nóng về môi trường, phát triển bền vững… đang diễn ra tại tổ chức, địa phương và kế hoạch sau du học của bạn sẽ giải quyết vấn đề đó ra sao là một điểm cộng giúp hồ sơ của bạn nổi bật.”

Tìm giao điểm giữa ngành học phù hợp với bản thân và ưu tiên của học bổng

Tương tự như quy trình nộp hồ sơ vào đại học, việc chọn ngành và chọn trường nên có sự cân nhắc kỹ lưỡng dựa trên công việc hiện tại, các nhu cầu học tập chưa được thỏa mãn và mong muốn cá nhân ở ngành học. Theo chị Hương, “Khi đăng ký nguyện vọng, ứng viên nên ‘lục tung’ những thông tin liên quan đến ngành học bạn dự định theo đuổi. Nắm bắt thông tin càng chi tiết sẽ tạo điều kiện giúp bạn chọn đúng ngành, cũng như đáp ứng kỳ vọng của học bổng lẫn thỏa mãn mong đợi cá nhân.” Điều này không quá khó khăn bởi vì trong trường hợp của chị Minh và chị Hương, các chương trình học của ĐH Otago đều đã được mô tả cụ thể trên website của trường.

Một “bí kíp” khác của chị Minh và chị Hương là, ứng viên nên thể hiện sự phù hợp giữa ngành học của bản thân và các ngành mà học bổng ưu tiên. “Lúc đăng ký nguyện vọng, mình nhận thấy học bổng khá ưu tiên các ngành liên quan đến phát triển bền vững, môi trường… Và từ những quan sát trong quá trình làm việc, mình nhận ra chúng ta có thể sử dụng marketing để tác động tư duy và nhận thức của người dùng đến môi trường, hướng đến tiêu dùng xanh. Vì vậy, mình đã mang vấn đề đạo đức marketing tại Việt Nam để chia sẻ đến hội đồng xét tuyển.” Chị Minh cũng cho hay, marketing không chỉ dùng để quảng bá cho doanh nghiệp hay sản phẩm bất kì, mà còn có thể áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực đa dạng mà học bổng ưu tiên như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, năng lượng tái tạo…

Chị Tâm Lê, Giám Đốc phụ trách khu vực Đông Nam Á của ĐH Otago cho biết, để hỗ trợ ứng viên chương trình học bổng Manaaki New Zealand năm nay, trường đã chuẩn bị riêng một tài liệu hướng dẫn cách chọn khóa học và chuyên ngành ở ĐH Otago tương ứng với các ngành học chủ lực của Manaaki New Zealand Scholarships. Theo chị Tâm, ĐH Otago giảng dạy hầu hết các ngành học mà Manaaki New Zealand Scholarships ưu tiên, “Đa số các ngành được học bổng ưu tiên đều nằm ở khoa Khoa học và khoa Khoa học xã hội và Nhân văn. Tuy nhiên, cần lưu ý là có rất nhiều ngành học mà Manaaki New Zealand Scholarship ưu tiên mang tính liên ngành rất cao, và nhiều chương trình học tại ĐH Otago cũng là các chương trình liên ngành, chẳng hạn như môn Food Marketing là môn liên ngành giữa khoa Marketing và khoa Khoa học Thực phẩm. Ngoài ra, ĐH Otago cũng có rất nhiều các trung tâm nghiên cứu liên ngành như Otago Centre for Sustainability liên kết các ngành Nông nghiệp, Thực phẩm, Năng lượng, Môi trường...”

Học bổng Manaaki New Zealand Scholarship hiện đang nhận hồ sơ cho đến 6h sáng ngày 28 tháng 2 năm 2023 (giờ Việt Nam). Trong đó, ĐH Otago là một trong 11 đơn vị giáo dục tiếp nhận ứng viên của học bổng, độc giả quan tâm có thể xem lại buổi webinar tại đây để tìm hiểu thêm thông tin. Để tham khảo các ngành học ở ĐH Otago tương ứng với các ngành học Manaaki New Zealand Scholarships ưu tiên, truy cập https://www.otago.ac.nz/manaaki-scholarships.html