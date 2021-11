Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Dạy thêm đáp ứng các nhu cầu đặt ra thì không cấm được'

2 giờ trước

Triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch năm học linh hoạt, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của Chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Không tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình đối với cấp học mầm non.