Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cố gắng tăng phụ cấp cho giáo viên

TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, bộ phối hợp với Bộ Nội vụ đang trình Thủ tướng trong thẩm quyền của mình cố gắng ngày 1/7/2023 khi tăng mức lương cơ sở sẽ điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Quốc hội đã thống nhất thông qua việc rất quan trọng đó là tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng cho công chức, viên chức từ 1/7/2023. Hiện nay số viên chức làm việc trong ngành giáo dục chiếm tới hơn 70% số công chức, viên chức trong cả nước.

"Khi số viên chức trong cả nước được tăng lương đồng nghĩa với các giáo viên trong ngành cũng được hưởng quyền lợi”, ông nói.

Cũng theo Bộ trưởng, Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ đang trình Thủ tướng trong thẩm quyền của mình cố gắng tại thời điểm tăng mức lương cơ sở sẽ điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi cho giáo viên.

Ngoài ra, ngành đang tích cực rà soát các chế độ, chính sách, các hoạt động chuyên môn để làm sao nhà giáo có thể yên tâm công tác, chăm lo cho giáo dục, dạy dỗ học sinh tốt nhất.

Trước đó, tại Dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, Bộ GD&ĐT khẳng định, theo Luật Giáo dục 2019, chuẩn trình độ đào tạo của giáo viên mầm non là cao đẳng, giáo viên mầm non hạng III hưởng theo bảng lương chuyên môn nghiệp vụ công chức loại A0 có hệ số lương từ 2,10 đến 4,89. Với mức phụ cấp 35% thu nhập giáo viên mầm non thấp hơn nhiều so với giáo viên các cấp học khác có cùng thời gian công tác.

Do đó, Bộ GD&ĐT đề xuất phương án quy định mức phụ cấp đối với giáo viên mầm non, cụ thể là: Nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non đang hưởng mức 35% và mức 50% lên mức 70%; giáo viên mầm non đang công tác vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hưởng mức 100%. Với mức đề xuất này, có khoảng hơn 200 nghìn giáo viên mầm non thuộc đối tượng điều chỉnh. Các nhóm giáo viên còn lại phụ cấp ưu đãi không thay đổi so với hiện hành.

Lương thấp là nguyên nhân giáo viên bỏ việc Cũng theo Bộ GD&ĐT, từ đầu năm đến nay, cả nước có hơn 16.000 giáo viên bỏ việc trong bối cảnh ngành đang đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, thiếu giáo viên trầm trọng ở nhiều địa phương, cấp học. Thực trạng này đòi hỏi phải cấp bách tăng lương và phụ cấp ưu đãi cho giáo viên, nhất là khối mầm non, tiểu học.

"Thực tế đồng lương nhà giáo hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của đời sống. Bằng lòng yêu nghề, đam mê giáo viên vẫn sẽ đứng lớp, tận tuỵ vì học sinh nhưng thật sự vẫn phải vừa làm việc vừa trăn trở, lo lắng về cơm áo. Do đó, nếu được tăng lương cơ sở dù ít dù nhiều hay có thêm chế độ phụ cấp, sẽ an ủi, động viên rất lớn cho đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác", Cô giáo Nguyễn Thị Huế, Trường THPT Vạn Xuân, huyện Hoài Đức (Hà Nội).