Bộ trưởng KH&ĐT: Chậm giải ngân vốn đầu tư công, trách nhiệm chủ yếu thuộc địa phương

Liên quan đến những chậm trễ trong việc viải ngân vốn đầu tư công và vốn ODA, đại biểu Âu Thị Mai (đoàn Tuyên Quang) đề nghị Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nguyên nhân chậm trễ từ đâu? Giải pháp nào khắc phục để tăng tốc độ giải ngân?

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công được nhiều đại biểu quan tâm, được nêu ra nhiều cuộc họp. Tuy nhiên, vẫn chưa được giải quyết, tỷ lệ giải ngân rất thấp. Nguyên nhân do công tác chuẩn bị hồ sơ, dự án còn nhiều bất cập, phải điều chỉnh nhiều lần. Giải phóng mặt bằng là câu chuyện muôn thuở chưa giải quyết được vì liên quan đến những vướng mắc trong Luật Đất đai, dẫn đến khiếu kiện. Công tác đấu thầu, vốn đối ứng cũng còn những hạn chế.Riêng năm 2021, còn có nguyên nhân ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian giãn cách xã hội dài, thiếu lao động, chi phí vận chuyển tăng cao.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đã phân cấp nhiều cho các địa phương, bộ chỉ thực hiện một số khâu. Do đó, việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công chậm trễ chủ yếu là do các địa phương. “Trong báo cáo tôi đang cầm đã làm rõ việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nêu rõ sự chậm trễ do đâu. Các đại biểu có thể xem xét, trách nhiệm chủ yếu thuộc địa phương”, ông Dũng nói.