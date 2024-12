Bộ Tài nguyên hủy thanh tra 9 dự án bất động sản

TPO - 9 dự án dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường rút khỏi danh sách dự án thanh tra trong năm 2024.

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có quyết định điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2024 (lần 2). Theo nội dung điều chỉnh, bộ này sẽ không thanh tra 9 dự án dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Cụ thể, danh sách 9 dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương Bộ Tài nguyên và Môi trường không thanh tra, gồm: Khu dân cư mới phía tây thị trấn Thanh Hà (giao đất đợt 1) do CTCP xây dựng và thương mại Hoàng Long Habico làm chủ đầu tư; Khu dân cư mới thôn Đông Phan ở xã Tân An huyện Thanh Hà.

Khu dân cư thương mại và chợ Cộng Hoà, TP Chí Linh do CTCP Đầu tư phát triển Đức Trí làm chủ đầu tư; Khu dân cư mới Đồng Khê, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách do Công ty TNHH Minh Hiệp làm chủ đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư thương mại Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng do Liên danh CTCP Xây dựng – BĐS Hoàng Kim và Công ty cổ phần Đông Đô làm chủ đầu tư.

Trong danh sách này còn có Khu dân cư Bắc sông Hương, xã Tân Việt huyện Thanh Hà do CTCP Tập đoàn AH làm chủ đầu tư; Khu dân cư mới tại thôn Phủ, xã Thái Học và thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang (chủ đầu tư là CTCP Đầu tư và phát triển BĐS Hudland) và Dự án khu dân cư thôn Thượng Dương, xã Nam Trung, huyện Nam Sách (đợt 1) do Công ty TNHH Minh Nghiệp làm chủ đầu tư…

Trước đó, giữa tháng 11/2024, UBND tỉnh Hải Dương đã đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dừng thanh tra 10 dự án khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 4270 ngày 29/12/2023 của bộ này.

Lý do là do ảnh hưởng cơn bão số 3 vừa qua, tỉnh Hải Dương là địa phương chịu nhiều thiệt hại lớn với 20.650 nhà ở, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở, trường học… bị sập mái, tốc mái, đổ, hư hỏng; ước tổng thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng. Hiện địa phương đang dồn các nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão.

Đồng thời, căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-CP ngày 17/9/2024 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3, trong đó, có nội dung “Thanh tra Chính phủ, các bộ, ngành tạm ngừng các hoạt động thanh tra, kiểm tra tại các địa phương để các địa phương tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ”.