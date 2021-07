Bộ tài liệu 'Kỹ năng phòng, chống ma túy' – ‘Người bạn đường’ của các em học sinh

Bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” sẽ trở thành “người bạn đường” của các em học sinh trong suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, và cũng có thể nó sẽ là hành trang theo các em đến tận sau này.

Báo cáo tình hình tội phạm ma túy 6 tháng đầu năm 2021 tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tổ chức vào chiều ngày 30/6, Đại tá Ngô Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết, theo thống kê hiện nay toàn quốc có trên 246.648 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, tăng 11.600 người nghiện (4,7%) so với cuối năm 2020, đây là “nguồn cầu” tiêu thụ ma túy rất lớn.

So với cùng kỳ năm 2020, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ tăng 10,66% số vụ, số đối tượng tương đồng năm 2020; vật chứng thu giữ tăng 25% số kg heroin, giảm 27% số ma túy tổng hợp (kg), tăng 582% số kg cần sa. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý cả nước khởi tố mới 11.133 vụ, 14.288 đối tượng phạm tội về ma túy.

Riêng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, khám phá 54 vụ, bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ 172 kg heroin; 846 kg và 1,7 triệu viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tài sản liên quan...

Từ những số liệu trên có thể thấy, tệ nạn ma túy đang diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức và thủ đoạn tinh vi. Đáng chú ý là hiện nay đã xuất hiện tình trạng tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng Internet để hướng dẫn điều chế và mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng đưa các chất ma túy vào các loại hàng hóa, thực phẩm như bánh kẹo, nước uống với hình thức hấp dẫn rồi rao bán trên mạng, nhắm đến các đối tượng trẻ tuổi, chủ yếu là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên. Nhiều học sinh bị dụ dỗ, lôi kéo trở thành nạn nhân hoặc tham gia tàng trữ, mua bán ma túy, tiềm ẩn gây ra những hệ lụy nghiêm trọng trong đời sống xã hội, mà trực tiếp là môi trường học đường và bản thân các em học sinh, sinh viên.

Về vấn đề này, PGS.TS Mai Văn Hưng, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) nhận định, hiện nay mạng Internet rất phát triển, các em mới đi học đã có thể sử dụng thành thạo điện thoại thông minh, máy tính, các em tiếp cận những thông tin hay và không hay nhưng đầu óc còn non nớt không phân biệt được.

Nhiều em nghiện game và quán game cũng như nhà hàng, quán bar, vũ trường, karaoke… phát triển mạnh, là nơi các em hay tụ tập trong các cuộc vui, sinh nhật, nhưng khó kiểm soát, nhiều nơi thành các tụ điểm sử dụng ma túy tập thể. Trong đó, không ít các em học sinh trở thành người nghiện ma túy bắt đầu từ những lần dùng thử tại những nơi này.

PGS.TS Mai Văn Hưng cho biết, hầu hết giới trẻ nghiện ma túy khi tỉnh ngộ đều tỏ ra ân hận, việc sử dụng và nghiện ma túy vì thiếu hiểu biết và nhận thức còn sai lạc về ma túy cộng với lối sống thiếu lành mạnh. Các em đã bị sa vào ma túy và cạm bẫy của bọn người xấu lôi kéo, dụ dỗ, ép buộc với những thủ đoạn tinh vi, quỷ quyệt, có tổ chức. Do đó, việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay là phải trang bị cho các em học sinh những kỹ năng nhận biết và phòng ngừa ma túy; nâng cao nhận thức của các em về phòng, chống ma túy.

"Qua nhiều cuộc khảo sát, chúng tôi nhận thấy, trong các trường học phần lớn các em học sinh thiếu kỹ năng phòng ngừa ma túy, không biết cách ứng xử an toàn trong các hoàn cảnh, tình huống có nguy cơ cao liên quan đến ma túy; thậm chí không có khả năng nhận diện thế nào là ma túy và những sản phẩm liên quan đến ma túy. Vì vậy việc trang bị cho các em các kỹ năng nhận biết và phòng ngừa ma túy là vô cùng cần thiết và cấp bách hiện nay", Viện trưởng Viện PSD khẳng định.

Nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về phòng, chống ma túy, Viện nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy (PSD) đã cho ra đời bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” sau 5 năm “thai nghén”. Bộ tài liệu đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định. Bộ tài liệu gồm 4 cuốn, trong đó có 2 cuốn dành cho các em học sinh đó là: Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học cơ sở; Kỹ năng phòng, chống ma túy cho học sinh trung học phổ thông. Những cuốn tài liệu này sẽ là “người bạn đường” của các em học sinh trong suốt những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, và cũng có thể nó sẽ trở thành hành trang theo các em đến tận sau này. Tri thức trong mỗi cuốn tài liệu sẽ trở thành sức mạnh giúp ngăn chặn và đẩy lùi hiểm họa ma túy học đường!