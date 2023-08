Bộ phim thay đổi hoàn toàn vũ trụ siêu anh hùng

TPO - "Blue Beetle" được đánh giá là phần phim thay đổi hoàn toàn vũ trụ siêu anh hùng DC. Tác phẩm có nội dung không mới nhưng được khán giả đón nhận nhờ đảm bảo tính giải trí.

Nối tiếp The Flash, Blue Beetle là phần phim thứ 14, cũng là một trong những dự án cuối cùng khép lại Vũ trụ Mở rộng DC (DCEU). Tác phẩm gây chú ý vì giới thiệu một siêu anh hùng chưa từng xuất hiện trong bất kỳ phần trước đó.

Đây được đánh giá là hướng đi mạo hiểm của James Gunn – chủ tịch DC Studios – khi hãng đang xây dựng một vũ trụ điện ảnh hoàn toàn mới.

Siêu anh hùng “bọ hung xanh”

Nhân vật chính trong phim là Jaime Reyes (Xolo Maridueña) – chàng trai 22 tuổi bất ngờ nhận được siêu năng lực từ một sinh vật ngoài hành tinh tên Scarab, có hình dáng giống bộ hung xanh. Nó sống ký sinh trên người anh nhưng đồng thời cũng trở thành “bùa hộ mệnh” bảo vệ anh.

Mỗi khi Jamie đối diện tình huống nguy cấp, Scarab sẽ tự thiết lập bộ giáp đặc biệt bao quanh cơ thể nhân vật. Jamie lập tức trở thành siêu anh hùng Blue Beetle bất khả chiến bại với hệ thống vũ khí tối tân.

Nội dung phim khá an toàn, đi theo mô-típ quen thuộc khi nhân vật chính vô tình nhận được siêu năng lực từ trên trời rơi xuống. Ban đầu, Jamie chưa thể kiểm soát được sức mạnh của Scarab. Nhưng theo thời gian, anh dần thuần thục và làm chủ được các vũ khí hiện đại.

Tác phẩm có phong cách hài gia đình, gợi nhớ Shazam! (2019). Nhiều tình huống và lời thoại gây cười được lồng ghép hợp lý, giúp tăng tính giải trí cho phim. Kịch bản được xây dựng đơn giản, dễ hiểu để người xem chưa từng đọc truyện tranh vẫn có thể nắm bắt được câu chuyện.

Bên cạnh những trận chiến của Blue Beetle, phim cũng khai thác nhiều về đời tư nhân vật chính Jaime Reyes. Là một chàng trai trẻ, nhân vật đang phải vật lộn với cuộc sống, gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm.

Gia đình anh cũng đối diện khủng hoảng vì phá sản, song mọi thành viên luôn ủng hộ nhau về mọi mặt. Người nào cũng giữ được tinh thần lạc quan và vui vẻ, là nguồn động lực lớn cho Jaime.

Yếu tố văn hóa Latin được lồng ghép khéo léo để tạo khác biệt với nhiều phim siêu anh hùng khác. Thông qua câu chuyện, các nhà làm phim muốn truyền tải thông điệp về gia đình, sức mạnh tình thân. Ý tưởng này không mới nhưng vẫn được vận dụng hiệu quả và hợp lý.

Tròn trịa nhưng thiếu đột phá

Với người hâm mộ, Blue Beetle quan trọng vì khép lại DCEU đồng thời mở ra vũ trụ mới, thay đổi hoàn toàn số phận của DC.

Tác phẩm cũng có nhiều lời thoại nhắc đến các siêu anh hùng khác để tạo sự liên kết. Tuy nhiên, các tình tiết này khá nhỏ và không ảnh hưởng nhiều đến nội dung chính.

Các dự án trước của DC như The Flash hay Shazam! Fury of the Gods đều thất bại tại phòng vé dù quy tụ dàn diễn viên ngôi sao, kể về nhân vật quen thuộc. Lần này, hãng có quyết định ngược lại khi chọn một siêu anh hùng khá lạ, dàn diễn viên cũng ít tên tuổi.

Đảm nhận vai chính là Xolo Maridueña – được biết đến qua series Cobra Kai. Anh chinh phục khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, không lên gân.

Trả lời Variety, Maridueña tự hào khi được trở thành siêu anh hùng gốc Latin đầu tiên của DC. Đây là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của diễn viên sinh năm 2002, là bàn đạp để anh trở thành ngôi sao mới trong tương lai.

Bên cạnh Xolo Maridueña, dàn diễn viên còn lại đều khá hợp vai, giúp câu chuyện trở nên thuyết phục.

Cầm trịch dự án là Ángel Manuel Soto – một gương mặt gần như vô danh ở Hollywood. Song, đạo diễn người Puerto Rico vẫn đảm bảo các khâu được thực hiện chỉn chu, đem lại một tác phẩm tròn trịa từ đầu đến cuối.

Kỹ xảo là điểm giúp phim gây ấn tượng mạnh với khán giả. Phân đoạn Jaime hóa thân thành Blue Beetle gợi nhớ cách Iron Man mặc giáp, hay các nhân vật trong series Kamen Rider biến hình.

Hệ thống vũ khí của nhân vật đa dạng, giúp phim giữ được sức hút. Có lúc, Jaime dùng kiếm và khiên, vệ tinh để liên lạc, khi lại dùng pháo năng lượng hay lưỡi dao khổng lồ.

Đặc biệt, bộ giáp của Blue Beetle có thể tạo ra đôi cánh giúp Jaime bay được, đồng thời làm lá chắn bảo vệ. Tùy theo từng tình huống khác nhau, bộ giáp sẽ biến thành hình dạng riêng để tăng sức mạnh cho nhân vật.

Điểm trừ lớn nhất của Blue Beetle là vẫn đi theo lối mòn của dòng phim siêu anh hùng. Mô-típ thiện thắng tà quen thuộc khiến kết phim ít bất ngờ và hấp dẫn. Phản diện cũng chưa thực sự được đầu tư nên không để lại nhiều ấn tượng.

Dẫu vậy, tác phẩm vẫn nhận được phản hồi tương đối tốt khi ra mắt, xếp loại “Tươi” trên Rotten Tomatoes với 76% bình chọn từ giới phê bình và 92% từ khán giả.

Tại Việt Nam, Blue Beetle cũng nhanh chóng được chú ý. Theo Box Office Vietnam, tác phẩm đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất tuần qua, chỉ xếp sau bom tấn Oppenheimer.

Nhìn chung, Blue Beetle không có nhiều đột phá về ý tưởng lẫn nội dung. Song, diễn xuất tự nhiên và nỗ lực của đạo diễn đã giúp phim chiếm được thiện cảm từ phía khán giả.