Bộ phim 'Đêm tối rực rỡ' tham dự Quả cầu Vàng

TPO - Trên website của Giải Quả cầu Vàng, ''Đêm tối rực rỡ'' cũng đã được giới thiệu với tên tiếng Anh là ''The Brilliant Darkness''.

Đạo diễn Aaron Toronto vừa cho biết bộ phim Đêm tối rực rỡ của hai vợ chồng ông (Aaron Toronto - Nhã Uyên) đã được gửi đi để tham dự giải Giải Quả cầu Vàng (Golden Globe) lần thứ 80 năm 2022 tại Mỹ. Theo lời Aaron Toronto, ê kíp làm phim đã thông qua 3388 Films - đơn vị chuyên phát hành phim tại Mỹ để gửi phim tham gia Giải Quả cầu Vàng. Đêm tối rực rỡ sẽ tham gia hạng mục “Tác phẩm điện ảnh nói tiếng nước ngoài xuất sắc” của giải thưởng này.

Hiện tại vợ chồng Aaron Toronto - Nhã Uyên đang có mặt tại Mỹ để chuẩn bị cho các hoạt động quảng bá cho bộ phim trước khi Giải Quả Cầu Vàng công bố danh sách đề cử vào ngày 12/12.

Trên website của Giải Quả cầu Vàng, Đêm tối rực rỡ cũng đã được giới thiệu với tên tiếng Anh là The Brilliant Darkness. Trong danh sách các phim tranh giải ở hạng mục “Tác phẩm điện ảnh nói tiếng nước ngoài xuất sắc” ngoài The Brilliant Darkness còn có nhiều tác phẩm được đánh giá cao như Broker, All Quiet on the Western Front, Decision to Leave...

Đêm tối rực rỡ là bộ phim độc lập do vợ chồng Aaron Toronto - Nhã Uyên thực hiện. Trong đó Aaron Toronto trong vai trò biên kịch và đạo diễn, còn Nhã Uyên thì tham gia nhiều vai trò như nhà sản xuất, đồng biên kịch và là diễn viên chính trong phim.

Trước khi ra rạp vào tháng 4/2022, vào đầu năm 2022 Đêm tối rực rỡ đã tham dự liên hoan phim Santa Fe- Một trong những liên hoan phim độc lập hàng đầu tại Mỹ. Đêm tối rực rỡ đã giành được 2 giải thưởng quan trọng là "Best Story" (Câu chuyện xuất sắc nhất) và "Best Performance: Female" (Nữ diễn viên xuất sắc nhất) dành cho Nhã Uyên.

Lấy bối cảnh là một đám tang, bộ phim đã khai thác được nhiều vấn đề xã hội, trong đó chủ đề bạo hành gia đình được thể hiện khá mạnh mẽ với thông điệp khá nhân văn. Là bộ phim độc lập với kinh phí thấp nhưng khi ra rạp vào giữa tháng 4, bộ phim đã đạt doanh thu trên 22 tỷ đồng và trở thành phim độc lập ăn khách nhất tại Việt Nam tại thời điểm đó.

Tại Lễ trao giải Cánh diều 2022, Đêm tối rực rỡ đã giành được 5 giải thưởng, bao gồm giải "Cánh diều vàng cho Phim truyện điện ảnh", "Biên kịch xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh", "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh", "Quay phim xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh" và "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh”.