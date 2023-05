Bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Quản lý thị trường các địa phương

TPO - Tổng cục Quản lý Thị trường - Bộ Công Thương cho biết, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh vừa trao nhiều quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Quản lý thị trường các địa phương theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Theo đó, Tổng cục trưởng Quản lý thị trường Trần Hữu Linh trao quyết định bổ nhiệm ông Vũ Quốc Khánh, quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang.

Tại lễ trao quyết định và giao nhiệm vụ cho tân Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang, ông Linh mong muốn trên cương vị mới, ông Khánh tiếp tục cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức lực lượng Quản lý thị trường làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của ngành, cũng như của tỉnh Hà Giang.

Ông Khánh khánh gửi lời cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ mới của lãnh đạo Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường và của UBND tỉnh và hứa tiếp tục rèn luyện, nỗ lực cùng tập thể, cán bộ, công chức, viên chức xây dựng lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hà Giang vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Cục Quản lý thị trường Nghệ An cũng cho biết, ngày 12/5 đã tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Đôn, Trưởng phòng Thanh tra - Pháp chế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An. Với việc kiện toàn thêm một lãnh đạo, Cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An có Cục trưởng và 3 Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường.

Trước đó, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cũng trao Quyết định số 999 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam.

Tại lễ trao quyết định bổ nhiệm, ông Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hà Nam ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, đóng góp của cá nhân ông Nguyễn Anh Tuấn cùng với tập thể Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam.

Theo ông Vượng, trong thời gian 8 tháng được giao nhiệm vụ Phó Cục trưởng phụ trách, có thể thấy rằng ông Nguyễn Anh Tuấn cùng tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đạt được một số kết quả tích cực.

Ông Vượng đề nghị, trong thời gian tới, ông Nguyễn Anh Tuấn với cương vị mới cần phải sát sao, quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành tại địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.