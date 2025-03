Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực VI

TPO - Cục Thuế vừa tổ chức trao quyết định bổ nhiệm ông Lê Bá Ngọc - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (trước sắp xếp, sáp nhập) - giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực VI.

Trao đổi với PV Tiền Phong chiều 5/3, ông Lê Bá Ngọc xác nhận, cục thuế vừa tổ chức trao quyết định bổ nhiệm ông giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực VI.

Trước sắp xếp, sáp nhập, ông Lê Bá Ngọc là Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Giang. Ông Ngọc cho biết, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chi cục Thuế khu vực VI gồm các địa phương: Bắc Giang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, trụ sở chính tại Bắc Giang.

Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế tỉnh Bắc Giang thực hiện hơn 18.100 tỷ đồng, đạt trên 129 % so với dự toán Trung ương giao và hơn 126 % so với dự toán UBND tỉnh Bắc Giang giao.

Trước đó, theo Quyết định 381 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/3, cục thuế được tổ chức từ trung ương đến địa phương theo mô hình ba cấp, gồm: 12 đơn vị tại trung ương, 20 chi cục thuế khu vực và 350 đội thuế cấp huyện.

Đối với chi cục thuế tại địa phương được chia làm 20 khu vực, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được cấp mã cơ quan quản lý thu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.