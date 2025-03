Bộ máy mới của Công an thành phố Hải Phòng

TPO - Công an thành phố Hải Phòng vừa công bố các quyết định về tổ chức bộ máy mới, giải thể 15 công an cấp huyện và tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tiếp quản thêm 5 nhiệm vụ từ các sở ngành.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng vừa chủ trì hội nghị công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy công an thành phố, giải thể 15 công an quận/huyện/thành phố.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm 87 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, 12 cán bộ cấp xã và 4 cán bộ lãnh đạo cấp phòng, địa phương nghỉ hưu trước tuổi.

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương nhấn mạnh, việc giải thể công an các quận/huyện và công tác sắp xếp cán bộ luôn bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy Hải Phòng, thực hiện mục tiêu “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Quá trình triển khai được thực hiện đảm bảo tiến độ, thời hạn, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, ổn định tổ chức bộ máy và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong đó, cần đặc biệt chú trọng, phối hợp chặt chẽ, kịp thời bố trí nguồn lực để đảm bảo hoạt động của lực lượng công an cấp xã, theo đúng chức năng, nhiệm vụ mới. Tiếp nhận và quản lý hiệu quả các lĩnh vực mới chuyển sang từ các sở ngành, tránh tình trạng ngắt quãng, không ảnh hưởng đến tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

UBND thành phố Hải Phòng cũng vừa tổ chức bàn giao 5 nhiệm vụ từ các sở ngành sang Công an thành phố tiếp nhận, quản lý.

Cụ thể: nhiệm vụ quản lý Nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau nghiện ma túy từ (Sở LĐTB&XH và Thành Đoàn); Quản lý về lý lịch tư pháp và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu lý lịch tư pháp (Sở Tư pháp); Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ (Sở GTVT); An toàn, anh ninh thông tin mạng (Sở TT&TT); Đảm bảo an ninh hàng không từ Cảng Hàng không miền Bắc và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.