Bỏ đề xuất mất giấy chứng nhận đăng kiểm phải báo công an

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021 và các thông tư sửa đổi Thông tư 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Cảnh báo ô tô được cấp miễn kiểm định lần đầu

Theo đó, ban soạn thảo đã đề xuất bổ sung quy định thực hiện cảnh báo phương tiện đã được cấp miễn kiểm định lần đầu lên phần mềm cảnh báo xe cơ giới của Cục Đăng kiểm VN.

Cụ thể, đối với xe cơ giới thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu, bên cạnh việc kiểm tra tính hợp lệ hồ sơ do chủ xe cung cấp, đơn vị đăng kiểm cần tra cứu thông tin phương tiện trên phần mềm cảnh báo xe cơ giới của Cục Đăng kiểm VN.

Trường hợp xe chưa được cấp Giấy chứng nhận kiểm định, Tem kiểm định lần đầu, đơn vị đăng kiểm thực hiện cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định và cập nhật dữ liệu trên phần mềm cảnh báo với nội dung: "KĐLĐ-Phương tiện đã thực hiện việc cấp miễn kiểm định lần đầu".

Trường hợp ô tô đã được cảnh báo trên phần mềm về việc được cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định lần đầu, đơn vị đăng kiểm từ chối lập hồ sơ xe, không cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định.

Trường hợp đơn vị đăng kiểm thực hiện việc cấp miễn kiểm định trên phần mềm cấp miễn của Cục thì không phải thực hiện việc tra cứu và cập nhật trên phần mềm cảnh báo xe cơ giới.

Theo Cục Đăng kiểm VN, nội dung này nhằm ngăn tình trạng chủ xe làm thủ tục lập hồ sơ phương tiện miễn đăng kiểm ở nhiều trung tâm đăng kiểm. Điều này không chỉ khiến việc quản lý cơ sở dữ liệu phương tiện chung trên toàn quốc gặp khó khăn mà còn tạo cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật.

Lấy ví dụ, một lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội cho biết, có thể sẽ dẫn đến trường hợp, thực hiện lập hồ sơ ô tô miễn đăng kiểm tại nhiều đơn vị đăng kiểm, chủ xe sau đó thu thập các Giấy chứng nhận, Tem kiểm định của xe ở các đơn vị này. Từ đó, sử dụng trên các phương tiện khác không đúng quy định pháp luật, có thể gây ra nhiều hệ lụy mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự.

"Việc quy định cảnh báo ô tô trong trường hợp này là cần thiết. Khi triển khai, các trung tâm đăng kiểm sẽ tra cứu, rà soát thông tin và ngăn chặn triệt để tình trạng trên", lãnh đạo trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nhấn mạnh.

Gỡ vướng mắc cho xe cải tạo chưa đổi giấy đăng ký xe

Theo dự thảo Thông tư, đối với xe được điều chỉnh thông số kỹ thuật theo quy định tại công văn 8359/BGTVT-VT năm 2014 về tháo gỡ khó khăn cho đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô hoặc xe được cấp Giấy chứng nhận cải tạo trước thời điểm Thông tư 85/2014/TT-BGTVT quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực (tức ngày 10/3/2015) mà chưa thực hiện việc cấp đổi chứng nhận đăng ký xe theo quy định, đơn vị đăng kiểm xe cơ giới vẫn tiếp tục thực hiện việc kiểm định phương tiện theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, hiện nay rất nhiều chủ xe gặp khó khăn trong việc kiểm định xe cải tạo do không thực hiện việc cấp đổi giấy đăng ký xe sau khi được đơn vị đăng kiểm nghiệm thu xe cải tạo, cấp giấy chứng nhận cải tạo. Trong khi đó, giấy chứng nhận cải tạo xe theo quy định tại Thông tư 85/2014 lại chỉ có hiệu lực trong thời gian 6 tháng.

Dẫn đến trình trạng đến nay khi đưa xe đi đăng kiểm bị từ chối vì thông tin trên giấy chứng nhận đăng kiểm và giấy đăng ký xe sai khác, chủ xe vẫn không thể thực hiện đổi giấy đăng ký xe cho trùng khớp thông tin với giấy chứng nhận đăng kiểm.

Để tháo gỡ, hiện Cục Đăng kiểm VN đã hướng dẫn chủ xe đến các trung tâm đăng kiểm nghiệm thu xe cải tạo trước đó làm văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận cải tạo mới, sau đó sử dụng giấy này mang đến cơ quan công an để cấp đổi giấy đăng ký xe, thống nhất với thông tin trên giấy chứng nhận đăng kiểm. Khi có giấy đăng ký xe mới thì đưa xe đi đăng kiểm bình thường để được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định mới.

Trường hợp khác, chủ xe có thể tháo bỏ các chi tiết cải tạo trên xe và thực hiện nghiệm thu xe cơ giới để được cấp giấy chứng nhận cải tạo, giấy chứng nhận đăng kiểm mới với thông tin phù hợp giấy đăng ký xe hiện hành.

Tuy nhiên, với cả hai cách trên đều gây rất nhiều khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Thậm chí, có chủ xe chia sẻ, dù xin được giấy chứng nhận cải tạo mới từ đơn vị đăng kiểm nhưng khi làm thủ tục đổi đăng ký xe, quy trình, thủ tục vẫn rất phức tạp, mất nhiều ngày để thực hiện.

Với đề xuất mới, ban soạn thảo cho biết sẽ tháo gỡ tất cả khó khăn trên của chủ phương tiện. Xe được cấp giấy chứng nhận cải tạo trước ngày 10/3/2015 dù chưa đổi giấy đăng ký xe, vẫn sẽ được tiếp nhận kiểm định bình thường.

Bỏ đề xuất mất giấy chứng nhận đăng kiểm phải báo công an

Tại dự thảo Thông tư trước đó, ban soạn thảo đề xuất, trường hợp chủ xe làm mất Giấy chứng nhận, Tem kiểm định sẽ phải thông báo bằng văn bản cho đơn vị đăng kiểm, trình báo và có xác nhận của cơ quan công an nơi mất giấy tờ, thực hiện thông báo tìm kiếm trên phương tiện thông tin đại chúng.

Khi nhận được văn bản thông báo, đơn vị đăng kiểm sẽ thực hiện nhập thông tin về việc mất giấy tờ lên phần mềm cảnh báo xe cơ giới. Sau 30 ngày không tìm được Giấy chứng nhận đăng kiểm đã mất, chủ xe đến đơn vị đăng kiểm khai báo, nộp bằng chứng đã thông báo tìm kiếm, giấy xác nhận của cơ quan công an và đưa xe đi đăng kiểm lại mới được cấp Giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới.

Khi đề xuất này đưa ra đã nhận được nhiều ý kiến từ người dân, doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng thủ tục quá phức tạp và gây nhiều phiền toái cho người dân.

Tiếp thu ý kiến, ban soạn thảo đã sửa đổi nội dung này theo hướng chủ xe chỉ cần mang giấy tờ về đăng ký xe theo quy định tại Thông tư này đến đơn vị đăng kiểm để làm thủ tục thông báo mất theo mẫu, hoặc khai báo trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Đơn vị đăng kiểm sau khi tiếp nhận thông báo sẽ thực hiện nhập thông tin về việc mất giấy tờ lên phần mềm cảnh báo xe cơ giới.

Sau 30 ngày kể từ ngày đơn vị đăng kiểm nhận được thông báo mất, nếu chủ xe không tìm thấy Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe, chủ xe thực hiện khai báo theo mẫu quy định, đến đơn vị đăng kiểm kiểm định trước đó để được cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định. Chủ xe phải nộp lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo quy định.

Đối với trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định của xe cơ giới bị hư hỏng, dự thảo quy định chủ xe mang giấy chứng nhận hoặc Tem kiểm định bị hư hỏng đến đơn vị đăng kiểm kiểm định trước đó, khai báo theo mẫu để được cấp lại. Chủ xe cũng phải nộp lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định theo quy định.

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có sự sai khác so với hồ sơ phương tiện của xe, chủ xe mang đến đơn vị đăng kiểm trước đó và khai báo theo mẫu. Nếu sự sai khác này do đơn vị đăng kiểm in sai thì thực hiện in lại trong 1 ngày làm việc kể từ ngày khai báo. Chủ xe không phải nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định.

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có sự sai khác thông tin biển số xe so với chứng nhận đăng ký xe (đổi biển số - PV) và trường hợp xe cơ giới có sự thay đổi không được coi là cải tạo, nếu chủ xe có nhu cầu cấp đổi lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định thì đưa xe đến đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm tra đối chiếu.

Trường hợp kết quả kiểm tra đối chiếu phù hợp với quy định, đơn vị đăng kiểm cấp lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định có thời hạn bằng với thời hạn của Giấy chứng nhận và Tem kiểm định đã được cấp. Chủ xe phải nộp các khoản giá, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát hiện xe có thông số kỹ thuật không phù hợp với hồ sơ của phương tiện thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 43/2023 về cải tạo xe cơ giới.

Trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định hoặc Tem kiểm định bị mất do phương tiện bị tai nạn có xác nhận của cơ quan công an, sau khi phương tiện đã khắc phục sửa chữa xong, phải thực hiện kiểm định để cấp Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định trước khi tham gia giao thông. Chủ xe phải nộp các khoản giá, phí, lệ phí liên quan theo quy định của pháp luật.

