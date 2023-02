Bỏ cướp phết: Hội Phết Hiền Quan vẫn hỗn loạn

TPO - Hội Phết Hiền Quan năm 2023 không tổ chức phần đánh phết do chưa đảm bảo các điều kiện về an toàn, an ninh trật tự theo quy định. Trước quy định này, nhiều thanh niên trai tráng phản đối, tụ tập đòi "cướp" phết, gây nên khung cảnh hỗn loạn. Tình trạng này tương tự lễ hội năm 2019 khi Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) yêu cầu dừng lễ hội trước giờ cướp phết.