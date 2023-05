Bộ Công an vinh danh 75 đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tiêu biểu

TPO - Hướng tới kỉ niệm chào mừng 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 13/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Bộ Công an tổ chức Chương trình nghệ thuật giao lưu, tôn vinh điển hình tiên tiến 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy với chủ đề “Hoa tháng Năm dâng Người”.

Tham dự chương trình có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Thái Thanh Quý – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Cùng với điểm cầu chính tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hoa tháng Năm dâng Người” đã kết nối với 3 điểm cầu truyền hình khác tại Đất mũi Cà Mau; Hà Giang và Làng Sen quê Bác.

Chương trình nghệ thuật đã đưa khán giả trải qua 3 phần: Mệnh lệnh từ trái tim, Thiêng liêng lời Bác và Dâng Người những đóa xuân ngời. Chiến tranh đã lùi xa, tưởng như trong thời bình sẽ không còn những mất mát, nhưng vẫn còn đó những hy sinh thầm lặng và máu của lực lượng Công an nhân dân vẫn đổ xuống để bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Sự hy sinh của những người con ưu tú đó là để sự sống hôm nay nảy mầm và đơm hoa kết trái và cũng là động lực để tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội vững vàng, quyết tâm hơn trên mặt trận đầy cam go, khốc liệt bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tại chương trình, những ca khúc đi cùng năm tháng như Tiến bước dưới quân kỳ, Bác Hồ một tình yêu bao la, Anh công an về bản, Bình yên những nẻo đường, Khát vọng xanh, Áo mới Cà Mau… được xử lý hiện đại, thể hiện mới mẻ qua giọng ca của các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ khác nhau.

Thông qua những câu chuyện, hình ảnh, phóng sự về các cán bộ, chiến sĩ công an; các tiết mục hoạt cảnh, âm nhạc, chương trình đã khẳng định giá trị tinh thần, ý chí kiên trì với lý tưởng Cách mạng và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, là hành trang mỗi cán bộ, chiến sĩ giữ trọn trong trái tim, đồng hành đến bất cứ nơi đâu để thực hiện mọi nhiệm vụ.

Tại buổi giao lưu, 75 đơn vị, cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân tiêu biểu đã được tặng hoa, trao kỉ niệm chương, tôn vinh vì những chiến công, thành tích tiêu biểu.