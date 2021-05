Bộ Công an 'tung' hơn 1.000 quân vào vùng dịch COIVD-19 Bắc Giang, Bắc Ninh

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại Bắc Ninh và Bắc Giang, lãnh đạo Bộ Công an đã quyết định tăng cường, chi viện 476 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho Công an tỉnh Bắc Giang; chi viện 166 y, bác sỹ Bệnh viện 19/8 và Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an tham gia quản lý, vận hành Bệnh viện Dã chiến số 2 tại tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời, quyết định chi viện 100 CBCS Cảnh sát cơ động và 300 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã được đào tạo, bồi dưỡng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để tăng cường cho Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hiện, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đang hết sức vất vả, nỗ lực làm việc không quản ngày đêm đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ được giao, như: đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn; bảo vệ an toàn các hoạt động, khu vực trọng yếu; thực hiện các nhiệm vụ phối hợp truy vết phát hiện sớm các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch, điều trị; đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực cách ly tập trung; tham gia chốt chặn, kiểm soát phòng, chống dịch tại các điểm có dịch…

Với 400 cán bộ, chiến sỹ, học viên đã được đào tạo nghiệp vụ cơ bản về truy vết, khoanh vùng, dập dịch được tăng cường, sẽ góp phần cùng lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai tốt hơn các mặt công tác, không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Cùng với việc đánh giá cao tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của các CBCS Cảnh sát cơ động và các học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đây cũng là dịp để các học viên rèn luyện bản lĩnh chính trị, bổ sung trang bị về kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức xã hội, qua đó đề nghị các học viên phải chú ý học hỏi thực tiễn, trau dồi thêm kinh nghiệm công tác, phối hợp tốt với lực lượng Công an địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cũng lưu ý, CBCS, học viên phát huy cao độ tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch; chấp hành nghiêm điều lệnh, chú ý giữ gìn lễ tiết, tác phong, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân.