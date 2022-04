Bộ Công an thực địa thêm dự án ‘đất vàng’ ở Bình Thuận

TPO - Dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh ở phường Mũi Né, TP.Phan Thiết có nguồn gốc đất do Ban quản lý bảo vệ và trồng rừng Phan Thiết quản lý. Dự án này được cấp chủ trương đầu tư từ ngày 3/12/2001 nhưng đến nay vẫn quây tôn.

Chiều 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cùng một số sở, ngành liên quan của tỉnh Bình Thuận tiến hành đo đạc, kiểm tra hiện trạng dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh, thuộc phường Mũi Né, TP.Phan Thiết.

Đây là một trong 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại tại tỉnh Bình Thuận mà C01 đang thụ lý giải quyết từ nguồn tin tội phạm về vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh do Công ty Xây lắp Rạng Đông (nay là Công ty CP Rạng Đông) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư từ ngày 3/12/2001.

Được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2001 nhưng đến nay dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh vẫn là bãi đất trống.

Dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh nằm tại bãi sau Mũi Né, sở hữu vị trí mặt biển đắc địa Khu du lịch Quốc gia Mũi Né. Dự án có quy mô 24.000 m2, có mặt tiền giáp đường Nguyễn Hữu Thọ - Mũi Né.

Đáng chú ý, nguồn gốc đất của dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh do Ban quản lý bảo vệ và trồng rừng Phan Thiết quản lý. Đến tháng 2/2021, UBND tỉnh Bình Thuận ra quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy mô dự án từ 40.000m2 giảm xuống còn hơn 24.000m2. Vòng đời dự án 50 năm, kể từ ngày 3/12/2001.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, C01 phối hợp với Phòng Tài nguyên Môi trường TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đến làm việc và kiểm tra thực địa tại Trường Mầm non Lê Quý Đôn (phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã phối hợp với các chuyên viên đất đai của TP.Phan Thiết đo đạc xung quanh dự án, tiến hành bay flycam để kiểm tra toàn bộ diện tích dự án. Công an địa phương cũng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh, trật tự.

Dự án Trường mầm non Lê Quý Đôn và dự án Khu du lịch Xuân Quỳnh ở TP.Phan Thiết là 2 trong 9 dự án tại Bình Thuận mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thụ lý, xác minh giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đo đạc, kiểm tra thực địa nhiều dự án khác như Khu du lịch Biển Quê Hương, dự án Hamubay Phan Thiết, Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, dự án xây kè chống xâm thực biển phường Đức Long…

Liên quan đến 3 lô đất số 18, 19, 20 thuộc dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và một số sở, ngành vào ngày 10/2.