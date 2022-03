Chia sẻ với báo Tiền Phong, NSƯT đạo diễn Nguyễn Mai Hiền xác nhận, Bộ Công an trao bằng khen cho tập thể diễn viên “Phố trong làng” và một số cá nhân. Một số diễn viên nhanh chóng chia sẻ hình ảnh chụp lưu niệm tại Bộ Công an, bên cạnh ê-kíp diễn viên còn có NSƯT Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Diễn viên Ngô Lệ Quyên vào vai Thương (vợ Mến) nói với Tiền Phong rằng rất vui và hạnh phúc khi được là một trong 9 diễn viên được bộ công an vinh danh lần này.

“Năm 2020, tôi tham gia kịch nói về hình tượng người chiến sĩ CAND và rất bất ngờ khi nhận hai giải vàng. Có lẽ đó cũng là cái duyên của Quyên với ngành công an. Lúc đi nhận bằng khen, tôi rất hồi hộp. Một phần vì buổi lễ tặng của Bộ Công an rất trang trọng và ấm áp, phần vì được gặp lại mọi người trong ê-kíp khiến Quyên rất xúc động”, Lệ Quyên nói.

Bộ Công an tặng bằng khen cho đoàn phim "Phố trong làng". Ảnh: VFC

Chia sẻ với Tiền Phong, đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền nói rằng bằng khen của Bộ Công an dành cho anh và ê-kíp “Phố trong làng” là niềm vui cho cả hai bên. “Phố trong làng” là bộ phim hợp tác giữa VTV và Bộ Công an.

Tập thể diễn viên nhận bằng khen: Phạm Anh Tuấn (đóng vai Thượng uý Nam, Trưởng Công an xã); Phùng Đức Hiếu (đóng vai Trung uý Đông); Lưu Duy Khánh (đóng vai Trung uý Hoàng); NSƯT Đức Khuê (đóng vai ông Quyền), Đào Trọng Hùng (nghệ danh Quốc Đam, đóng vai Mến); Nguyễn Duy Hưng (đóng vai Hiếu); Phạm Ngọc Anh (đóng vai Ngọc); Trần Thị Vân (đóng vai Hoài) và Ngô Lệ Quyên (đóng vai Thương).

“Niềm vui không phải vì sự thành công của bộ phim, mà ở đây còn ở chỗ, trong thời điểm dịch bệnh khó khăn hai bên có thể hợp tác để đưa ra sản phẩm cuối cùng. Bối cảnh dịch bệnh vô cùng khó khăn nhưng cả hai vẫn hợp tác, vẫn quyết tâm đi và cuối cùng đến đích. Dịch bệnh khó khăn chung, không cần kể ra cặn kẽ nhưng đúng là thời điểm đó hết sức khó khăn. Đoàn làm phim chưa bao giờ sản xuất bộ phim trong hoàn cảnh như vậy, có nhiều thứ rủi ro phát sinh”, đạo diễn Mai Hiền nói.

“Phố trong làng” không chỉ là phim về đề tài nông thôn thông thường, ở đó còn xoay quanh câu chuyện về lực lượng công an chính quy được đưa về công tác tại xã theo chủ trương mới.

“Với đề tài chính luận thường chịu tiếng khó hấp dẫn người xem. Trong bộ phim này tôi cũng không muốn đưa ra điều gì quá to tát cả mà chỉ muốn kể câu chuyện ấm áp để người dân có thiện cảm hơn với lực lượng công an nói chung, công an xã nói riêng”, NSƯT Mai Hiền bày tỏ.

Ê-kíp "Phố trong làng" nhận Bằng khen ngày 28/3.

Người dân bình thường không dễ chia sẻ, đồng cảm ngay với lực lượng công an chính quy về xã công tác, nhưng dần dần từng bước, thông qua bộ phim có hiệu ứng thay đổi dần suy nghĩ. Đạo diễn “Phố trong làng” nêu, thông qua câu chuyện phim người xem dễ thấy công an cũng là con em mình, có công việc, có khó khăn và trên hết họ đem lại lợi ích cho người dân.

“Câu chuyện hoàn toàn không chỉ xoay quanh công an xã mà bên cạnh đó còn có câu chuyện người dân. Khán giả bước đầu thích câu chuyện trong Phố trong làng, có thiện cảm với gia đình anh Mến (Doãn Quốc Đam). Thông qua hình ảnh anh Mến khán giả nhìn thấy hình bóng chiến sĩ công an trong câu chuyện của nhân vật. Bằng khen không phải thứ gì to tát, mà là sự động viên cho cả hai bên VTV và Bộ Công an. Trong thời điểm khó khăn nhất, chúng tôi cùng làm việc để đem đến cho cộng đồng lợi ích nào đó”, đạo diễn nói.

NSƯT, đạo diễn Mai Hiền trong bối cảnh quay "Phố trong làng".

Không phải lần đầu khai thác đề tài khó nhằn như “Phố trong làng”, đạo diễn Mai Hiền từng thực hiện phim “Sinh tử” về ngành kiểm sát. Nói vui Mai Hiền rất có duyên với phim với ngành công an, tư pháp, anh cười có lẽ sau loạt phim “Cảnh sát hình sự”, mọi người tin tưởng anh hiểu về mảng đề tài này hơn một số người khác.

“Tôi nghĩ rằng mỗi công việc đều có khó khăn riêng nhưng đến thời điểm này, công việc làm phim ở mảng đề tài này đem đến cho anh nhiều kiến thức hơn một số người dân bình thường”, NSƯT Mai Hiền chia sẻ. Anh cũng tiết lộ sau “Phố trong làng”, anh sẽ lên đường chuẩn bị cho một dự án phim về tư pháp như duyên thú vị.