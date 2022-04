Bộ Công an đưa kinh sách, ấn phẩm tôn giáo vào trại giam

TPO - Ngày 7/4, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cục An ninh Nội địa phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Bộ Công an) tổ chức lễ bàn giao kinh sách, ấn phẩm tôn giáo để đưa vào sử dụng tại các trại giam thuộc Bộ Công an.

Theo đó, Cục An ninh Nội địa đã phối hợp Cục Truyền thông Công an nhân dân tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo in ấn, xuất bản danh mục 17 đầu sách liên quan tôn giáo với 4.418 cuốn để đưa vào sử dụng tại thư viện 54 trại giam thuộc Bộ Công an. Trong đó, có 9 đầu sách là kinh sách, kinh thánh; 8 đầu sách thông tin chung về tín ngưỡng, tôn giáo. Trước đó, Cục An ninh Nội địa đã phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng tham mưu lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp Ban Tôn giáo Chính phủ lựa chọn danh mục kinh sách, ấn phẩm tôn giáo hợp pháp có thể đưa vào sử dụng tại thư viện các trại giam, góp phần thực thi pháp luật về tôn giáo, đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh sách, ấn phẩm tôn giáo của phạm nhân là chức sắc, người có đạo. Bên cạnh đó, các đơn vị trao đổi, thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho những người có đạo đang chấp hành án phạt tù nhằm nâng cao nhận thức cho phạm nhân về các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo… Tại buổi lễ, Thiếu tướng Thùng Văn Nghiểm, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa nêu rõ, việc đưa các kinh sách, ấn phẩm tôn giáo vào sử dụng tại các trại giam thuộc Bộ Công an góp phần thực thi pháp luật về tôn giáo, quyền được tiếp cận kinh sách, ấn phẩm tôn giáo của mọi người, thể hiện thành tựu, chính sách nhất quán của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, truyền tải thông điệp về nỗ lực của Việt Nam trong thực thi các công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị, quyền con người đến các nước trên thế giới… Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng cho biết, thông qua nhiệm vụ này góp phần đẩy mạnh giáo dục, cảm hóa, hướng thiện phạm nhân là người có đạo, tác động họ thực sự ăn năn hối cải, tích cực cải tạo, rèn luyện để sớm được hưởng chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước. Minh Đức