Bộ Công an điều động 10 cán bộ về các xã biên giới ở Thừa Thiên - Huế

TPO - Ngày 19/11, thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa công bố quyết định về việc điều động và bố trí cán bộ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đến nhận công tác tại cơ quan công an thuộc tỉnh này.

Theo đó, Bộ Công an điều động 10 cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ về công tác tại công an các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế (TT-Huế).

Vào năm 2021, Bộ Công an từng điều động 9 cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Bộ về nhận công tác tại công an các xã biên giới trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự thuộc huyện A Lưới.

Đến nay, các cán bộ được điều động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở về công tác tại đơn vị cũ; trong đó, một cán bộ có nguyện vọng ở lại công tác tại Công an tỉnh TT-Huế.

Đại tá Hoàng Văn Thành - Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế - kỳ vọng các cán bộ được điều động đến công tác tại tỉnh TT-Huế đợt này luôn phát huy tối đa trình độ nghiệp vụ, năng lực công tác, dành thời gian học tập, nghiên cứu để nắm bắt kịp thời các phong tục, tập quán, ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai có hiệu quả các chủ trương về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật phục vụ các mặt công tác của lực lượng công an xã trong tình hình mới.