TPO - Ngày 6/5, Cục Truyền thông CAND (Bộ Công an) đã tổ chức gặp mặt, ký hợp tác với Truyền hình Quốc hội, Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động, Báo Tiền phong. Tại buổi gặp mặt, nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong đề nghị "Bộ Công an cần giải đáp kịp thời các vấn đề nóng, 'nhạy cảm".

Thừa ủy quyền của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Quế Đình Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân dân; Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phùng Công Sưởng, Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong cùng các đồng chí tại nhiều cơ quan thông tấn, báo chí...

Đại tá Trần Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND đánh giá về hiệu quả truyền thông thời gian qua. Theo đó, các cơ quan báo chí ngoài CAND đã chủ động tăng cường cử phóng viên tác nghiệp tại công an các đơn vị, địa phương, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa để thu thập thông tin, tài liệu tổ chức sản xuất, phát sóng, đăng tải các tin, bài, phóng sự về các chiến công, thành tích của lực lượng CAND.

Các đơn vị đã phối hợp, tập trung tuyên truyền những nội dung như: Chiến dịch triển khai 2 dự án Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp, quản lý CCCD; Đóng góp tích cực của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là công tác đấu tranh, xử lý thông tin giả, tin sai sự thật về dịch bệnh, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội; Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xử lý thông tin tiêu cực, xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng CAND; Giải pháp kiềm chế, kéo giảm 5% phạm pháp hình sự.

Kết quả đã làm sáng tỏ các chủ trương công tác lớn của Bộ Công an, với mục tiêu giảm thủ tục hành chính, chuyển dần sang trạng thái quản lý số, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính phủ điện tử, góp phần tuyên truyền xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng CAND.

Bên cạnh đó, trong quá trình hợp tác truyền thông, còn một số hạn chế như, các tác phẩm hay, ấn tượng về gương người tốt, việc tốt, hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ công an chưa nhiều; công tác phối hợp giữa công an các đơn vị, địa phương với phóng viên các cơ quan báo chí trong việc cung cấp, trao đổi thông tin đôi khi còn chưa chủ động, linh hoạt, cần phải có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ động viên của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền những hoạt động, thành tích, hình ảnh, chiến công của các đơn vị; đồng thời thông tin đến các cơ quan thông tấn, báo chí về kết quả, thành tích, những công việc, nhiệm vụ trọng tâm đang triển khai.

Tại buổi gặp mặt, nhà báo Trần Minh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam trân trọng cảm ơn Bộ Công an, Cục Truyền thông CAND và lãnh đạo các đơn vị của Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tuyên truyền những hoạt động, hình ảnh, chiến công…của lực lượng CAND.

Năm 2021, ngoài những nội dung tuyên truyền đã ký kết, Đài Tiếng nói Việt Nam tập trung đẩy mạnh tuyên truyền những đề án, kế hoạch lớn của Bộ Công an như Đề án 06… Cam kết luôn đồng hành với lực lượng Công an, đồng chí Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng kiến nghị và gợi mở với Cục Truyền thông CAND và các đơn vị trong CAND cần đẩy mạnh giới thiệu gương người tốt việc tốt; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong công tác cung cấp thông tin góp phần định hướng thông tin, lan tỏa thêm nhiều hình ảnh đẹp của lực lượng CAND đến với độc giả, khán thính giả cả nước.

Ngoài ra, nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó tổng biên tập Báo Tiền Phong đánh giá, các lĩnh vực hoạt động của ngành công an là nguồn dữ liệu dồi dào cho cơ quan báo chí khai thác phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền. Bộ Công an là cơ quan đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực công nghệ như, ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu, cấp căn cước công dân (CCCD), quản lý công dân. CSGT đổi mới trong việc cấp đăng ký, xử lý, lắp đặt camera quản lý phương tiện, đảm bảo an toàn giao thông. Việc ứng dụng khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả thay cho sức người.

Chẳng hạn, trước đây, địa điểm đăng ký xe tại 86 Lý Thường Kiệt, Hà Nội thường xảy ra ùn tắc vì người dân đưa phương tiện về đăng ký rất nhiều, nhưng sau đó phân cấp về các quận, huyện, xã, phường tình trạng ùn tắc giảm hẳn. Việc lực lượng công an cải tiến ứng dụng mạng lại hiệu quả, giúp ích cho người dân rất nhiều trong việc đi lại, giảm thiểu thời gian trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, nhà báo Phùng Công Sưởng đề cập, ngoài hoạt động thường niên, cần có điểm các nhóm vấn đề tuyên truyền có trọng tâm trọng. Đảm bảo sức nặng tạo sự đồng thuận lớn. Bên cạnh đó, đối với vấn đề nhạy cảm, bất ngờ, đột xuất, cần tạo điều kiện PV tiếp cận sớm, có những giải đáp phù hợp.

“Truyền thông không chỉ trên mặt báo còn tham gia tích cực các hoạt động xã hội như: Hoạt động Chủ nhật đỏ của Báo Tiền Phong, “Giọt máu tình nghĩa” có sự tham gia nhiệt tình của cán bộ, chiến sỹ, đặc sắc màu CAND. Bên cạnh đó, năm nào cũng có 2 chiến sỹ vào top “10 gương mặt trẻ”. Có những chiến sỹ sau khi tham gia gương mặt trẻ trở thành cán bộ của ngành công an như đồng chí Mai Hoàng, Cục phó Cảnh sát Hình sự. Các cục, vụ chức năng của Bộ Công an cần tăng cường tham gia các buổi toạ đàm trực tuyến trước vấn đề nóng, vấn đề xã hội quan tâm”, nhà báo Phùng Công Sưởng nói...

Thay mặt các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Trung tướng Mai Văn Hà thông tin: Trong quá trình chuẩn bị buổi gặp mặt, sau khi nghe báo cáo của Cục Truyền thông, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an rất quan tâm, hoanh nghênh, ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng chí Cục trưởng Cục Truyền thông CAND cũng ghi nhận, trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền…

Trung tướng Mai Văn Hà cũng đề nghị, thời gian tới, bên cạnh tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với 8 cơ quan báo chí hiện tại, Cục Truyền thông CAND mở rộng ký kết hợp đồng hợp tác truyền thông với 4 cơ quan báo chí ngoài CAND khác gồm: Truyền hình Quốc hội, Báo điện tử Dân trí, Báo Lao động, Báo Tiền phong (Báo in và Báo điện tử).