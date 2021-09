Bộ Công an bắt đầu quét mã QR Code cho xe cá nhân tại 23 chốt kiểm soát dịch ở Hà Nội

Trước đó, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) đưa vào hoạt động ứng dụng khai báo y tế điện tử VNEID. Phần mềm ra đời trên cơ sở hệ thống khai báo di chuyển nội địa, lấy mã QR Code do Bộ Công an triển khai trước đó qua website suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Phần mềm dành cho điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và iOS, cùng khai thác dữ liệu từ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú. Trước khi di chuyển, người dân đăng nhập và khai báo di chuyển, đồng thời xuất trình mã QR Code tại chốt kiểm soát.

Theo ghi nhận của phóng viên, quét mã QR Code qua camera chỉ thực hiện ở bước khai báo y tế và lịch trình di chuyển nội địa. Các bước kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19, giấy đi đường… vẫn được các cán bộ tại chốt kiểm soát thực hiện kiểm tra thủ công. Sau khi kiểm tra, nhân viên y tế đóng dấu xác nhận vào tay người dân, nếu đủ điều kiện được qua chốt.