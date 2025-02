Bộ Công an bàn giao 231 tỷ đồng cho Gia Lai xoá nhà tạm, nhà dột nát

TPO - Với tấm lòng và tinh thần vì nhân dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ công an cả nước đã đóng góp kinh phí hơn 231 tỷ đồng ủng hộ chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ngày 25/2, tại làng Hrak (xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang, Gia Lai), Bộ Công an phối hợp với Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ, Trung tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, thời gian qua, Bộ Công an cùng các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã khẩn trương, triển khai quyết liệt chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu; đồng thời đã huy động các nguồn lực để tập trung hoàn thành mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025.

Trong mấy năm qua, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng tổng số 18.159 ngôi nhà với kinh phí hơn 780 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước, hiện nay đang khẩn trương triển khai thực hiện ở nhiều tỉnh thành.

Theo Trung tướng Phạm Thế Tùng, thực hiện Quyết định số 539 ngày 23/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đang phối hợp rất hiệu quả, rất khẩn trương cùng tỉnh Gia Lai thực hiện phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025”, trong đó, Bộ Công an với tấm lòng của toàn lực lượng, trên tinh thần vì dân phục vụ, cán bộ, chiến sĩ công an cả nước đã đóng góp kinh phí hơn 231 tỷ đồng ủng hộ chương trình.

"Tại buổi lễ hôm nay, Bộ Công an chuyển toàn bộ số tiền do cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân tự nguyện ủng hộ, đóng góp để hỗ trợ tỉnh triển khai chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát. Có thể nói đây là những kết quả rất lạc quan, bước khởi đầu thắng lợi cho chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Gia Lai. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục tiên phong, gương mẫu đi đầu, đồng hành cùng tỉnh Gia Lai triển khai nhanh chóng, hiệu quả chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn", Trung tướng Phạm Thế Tùng nói.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung thay mặt chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai cảm ơn sâu sắc đến Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, hỗ trợ, và đồng hành cùng chính quyền tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, đặc biệt là chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025. Qua đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chúc mừng 12 hộ gia đình có mặt tại buổi lễ (đã làm xong 2 nhà) hôm nay được hỗ trợ kinh phí và khởi công xây dựng nhà mới.

Ông Rah Lan Chung cho biết, hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025" do Thủ tướng Chính phủ phát động, Gia Lai đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở.

Qua rà soát và đưa vào danh sách 8.485 hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện hỗ trợ xây nhà mới, sửa chữa nhà ở (xây mới 6.828 căn, sửa chữa 1.657 căn) với tổng kinh phí hơn 459,3 tỷ đồng.

Trong đó, ngoài nguồn hỗ trợ của một số tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2024, Bộ Công an đóng vai trò nòng cốt, giúp đỡ, hỗ trợ 231 tỷ đồng. Trên cơ sở các nguồn vốn hiện có và hỗ trợ chính của Bộ Công an, đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã khởi công xây dựng và sửa chữa 993 căn (142 căn đã hoàn thành).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, với quyết tâm xoá 8.485 căn nhà tạm, nhà dột nát trong quý II/2025, tương đương 123 ngày đêm để tỉnh hoàn thành chương trình, trong khi khối lượng công việc rất lớn, địa bàn rộng, phân tán; đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để hoàn thành. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Trên cơ sở tiến độ, lộ trình đề ra, Gia Lai cam kết với Bộ Công an sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ của Bộ Công an một cách hiệu quả nhất, quyết tâm hoàn thành trước ngày 30/6/2025, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao; mong muốn Bộ Công an quan tâm chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, chủ công giúp Ban Chỉ đạo tỉnh đôn đốc, giám sát, kiểm tra và tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương các giải pháp, phương án hiệu quả, thiết thực nhằm hoàn thành sớm nhất mục tiêu đề ra theo tinh thần của Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Gia Lai.