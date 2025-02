Bộ Chính trị: Nghiên cứu bỏ cấp huyện, sáp nhập một số tỉnh

TPO - Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh... báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 126 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025.

Tinh thần "từ việc chọn người", không để "chảy máu chất xám"

Theo kết luận, tại phiên họp ngày 14/2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghe Ban Tổ chức Trung ương báo cáo về một số nội dung, nhiệm vụ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị năm 2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho biết, đến nay đã cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy của khối các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương; Quốc hội đã họp xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan về tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước.

Về thực hiện Kết luận số 121, Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu, căn cứ các kết luận của Trung ương và kế hoạch, lộ trình triển khai nhiệm vụ trong năm 2025 của các cơ quan, đơn vị, địa phương, yêu cầu các cấp uỷ trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nêu tại Kết luận số 121-KL/TW, bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ theo kế hoạch.

Khẩn trương hoàn thiện tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị gắn với hoạt động của các đảng bộ, chi bộ (nhất là đối với 4 Đảng bộ trực thuộc Trung ương và 2 Đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương mới thành lập), bảo đảm việc tổ chức đại hội đảng các cấp theo đúng tiến độ, nội dung yêu cầu nêu tại Chỉ thị số 35-CT/TW và Kết luận số 118-KL/TW của Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ phải tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, chế độ, chính sách đối với cán bộ bị tác động, ảnh hưởng; bố trí cán bộ phải công tâm, khách quan theo tinh thần "từ việc chọn người", giữ được những cán bộ có năng lực, không để "chảy máu chất xám", không để phát sinh những vấn đề phức tạp về nội bộ, không để ảnh hưởng đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, bảo đảm trong tháng 3/2025 tiến hành tổ chức đại hội cấp cơ sở, đại hội điểm cấp trên trực tiếp cơ sở vào đầu quý II/2025.

Ban Tổ chức Trung ương được giao nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan về công tác cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong tháng 6/2025; chủ động hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, chỉ đạo (nếu cần); theo dõi, tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị về kết quả việc thực hiện Kết luận số 121-KL/TW của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong hệ thống chính trị.

Các cấp ủy trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết số 18 về: Kết quả thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình, trong đó, nêu rõ kết quả về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong, phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh (nếu có); kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả; đề xuất, kiến nghị để kịp thời có chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ; kế hoạch thực hiện Kết luận số 121. Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu hoàn thành trước ngày 15/3/2025.

Các đảng bộ mới thành lập trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy và 2 đảng bộ mới thành lập trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền chỉ định nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra; ban hành các quyết định về quy chế làm việc theo thẩm quyền. Cùng với đó, cần chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các đảng ủy trực thuộc... Các nhiệm vụ này cần hoàn thành trước ngày 28/2.

Nghiên cứu định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh

Về tiếp tục thực hiện sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các ban đảng Trung ương, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tiếp tục khẩn trương nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách liên quan để có cơ sở pháp lý triển khai hoàn thiện mô hình tổng thể của hệ thống chính trị trong thời gian tới, bảo đảm đồng bộ trong quá trình thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án tổ chức lại hệ thống thanh tra, báo cáo Bộ Chính trị tại phiên họp ngày 18/2.

Đảng ủy Chính phủ được giao lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, đánh giá, tổ chức lại hoạt động của các tổ chức Đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng chuyển các đảng bộ cơ sở (doanh nghiệp) thuộc đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty về trực thuộc cấp uỷ địa phương theo địa bàn hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ này cần báo cáo Ban Bí thư vào cuối quý II/2025.

Đáng chú ý, Đảng ủy Chính phủ được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Quốc hội, các cấp uỷ, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp bỏ cấp hành chính trung gian (cấp huyện); xây dựng phương án tiếp tục sắp xếp cấp xã phù hợp với mô hình tổ chức mới, đề xuất tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cấp xã; định hướng sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh; đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, quy định của Đảng có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025.

Đảng ủy Công an Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức công an 3 cấp, không tổ chức Công an cấp huyện, bảo đảm đúng mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra.

Ban Tổ chức Trung ương được giao tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế chỉ đạo tổng rà soát nhu cầu sử dụng biên chế thực tế sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với đánh giá năng lực cán bộ, chức năng, nhiệm vụ mới và rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm; báo cáo Bộ Chính trị phương án giao, quản lý, phân bổ, sắp xếp biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2026 - 2031 vào cuối quý II/2025.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương được giao lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ Toà án nhân dân tối cao, Đảng uỷ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiên cứu, tham mưu về mô hình cơ quan (toà án, viện kiểm sát) theo định hướng bỏ cấp trung gian (cấp huyện) và đề xuất bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan; tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của toà án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới; báo cáo Bộ Chính trị trong quý II/2025.

Nghiên cứu định hướng việc sắp xếp cơ quan báo chí địa phương

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng uỷ Chính phủ, các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu định hướng việc sắp xếp cơ quan báo chí địa phương theo hướng sáp nhập cơ quan phát thanh, truyền hình thuộc UBND cấp tỉnh vào cơ quan báo của đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quân ủy Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, các cấp ủy, tổ chức đảng có liên quan nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp tổ chức quân đội (trong đó có tổ chức của cơ quan quân sự cấp huyện); đề xuất bổ sung, sửa đổi các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội và đảng ủy các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng ở Trung ương do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo tổng rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức trực thuộc, nhất là các cơ quan báo chí nhằm bảo đảm quản lý thống nhất, hiệu quả hoạt động theo hướng tinh gọn tối đa, chỉ duy trì các đơn vị thực sự cần thiết, báo cáo Bộ Chính trị trong quý II/2025.

Nghiên cứu định hướng tiếp tục sắp xếp lại các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (đồng bộ với cơ cấu tổ chức đảng hiện nay) và đề xuất chủ trương sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, quy định của Đảng có liên quan, báo cáo Bộ Chính trị trong quý III/2025.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban Đại hội XIV của Đảng tiếp thu các nội dung liên quan về sắp xếp tổ chức bộ máy, các định hướng hoàn thiện mô hình tổ chức của hệ thống chính trị để đưa vào dự thảo các văn kiện Đại hội, nhất là Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về chủ trương, định hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng, Cương lĩnh, Hiến pháp (nếu cần) để có cơ sở triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương chuẩn bị nội dung và tham mưu tổ chức 19 đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với 69 đảng uỷ, tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương để nắm tình hình, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 4 chuyên đề công tác lớn, trong đó có việc triển khai Kết luận số 121-KL/TW, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc.