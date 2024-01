Bộ ảnh lịch 18+ thách thức định kiến độc hại về phụ nữ

TPO - Nhiếp ảnh gia Hong Kong (Trung Quốc) Alexandra Leese tạo ra bộ ảnh lịch năm 2024 nhằm tôn vinh cách phụ nữ thể hiện giới tính của mình một cách vui vẻ và tự do. Cô muốn thông qua điều đó thay đổi những định kiến độc hại về phụ nữ châu Á.

Trước thềm năm Giáp Thìn (bắt đầu từ ngày 10/2/2024), nhiếp ảnh gia Alexandra Leese, đang sống ở London, đã xuất bản bộ lịch 18+ ấn tượng nhằm thách thức những định kiến độc hại về phụ nữ châu Á và tôn vinh vẻ đẹp từ sự khác biệt của họ.

30 phụ nữ châu Á thuộc nhiều lĩnh vực và danh tính khác nhau được mời tham gia bộ ảnh. Họ bao gồm người mẫu Mỹ gốc Hàn-Nhật Kiko Mizuhara, nhạc sĩ người Anh gốc Philippines Beabadoobee, nghệ sĩ thị giác gốc Hoa sống ở New York John Yuyi, nhà văn chuyển giới Việt Nam Xoai Pham và người mẫu ngoại cỡ Mỹ gốc Nhật Bản Minami Gessel...

“Tôi luôn quan tâm đến giới tính, những khuôn mẫu và đặt câu hỏi về những chuẩn mực được cho là đúng. Tôi tò mò: những chiếc hộp đó là gì? Điều gì làm cho chúng đúng? Làm thế nào chúng ta chống lại và tiêu diệt chúng? Mỗi nền văn hóa đều có những tiêu chuẩn về cái đẹp riêng và luôn thay đổi. Tuy nhiên, ngay cả phương Tây cũng có quan điểm khá hạn hẹp về cái đẹp”, Leese giải thích về dự án.

Không giống lịch treo tường thông thường, Year of the Dragon 2024 (Năm con Rồng 2024) của Leese được tạo thành từ loạt ảnh in có thể được hiển thị theo bất kỳ trình tự nào tùy sở thích của mỗi người. Tất cả 350 bản được bán hết trong một tuần kể từ khi phát hành vào giữa tháng 11.

Nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ trong một thời gian dài, những gương mặt châu Á được quy về một tiêu chuẩn cụ thể trong thời trang – lĩnh vực chuyên môn chính của cô. Theo Leese giải thích, mục đích của các nhà tư bản là bán được sản phẩm, chứ không tạo ra môi trường chân chính cho sự đa dạng hóa. Cô chỉ ra thực trạng nhiều thương hiệu học theo Trung Quốc, thị trường rộng lớn và hứa hẹn tạo ra nhiều lợi nhuận, với những quy tắc riêng biệt về những gì được gọi là hấp dẫn. Do đó, khao khát của Leese là khám phá vẻ đẹp đa dạng trong văn hóa Á Đông mà chưa thể hiện hết được thông qua nhiếp ảnh thời trang hoặc công việc thương mại mà cô làm.

Leese tự mình lựa chọn các người mẫu dựa trên tính cách sáng tạo và nguồn năng lượng truyền cảm hứng của họ. Leese biết một nửa trong số người mẫu, chẳng hạn như Mizuhara và thông qua dự án, một số trở thành bạn bè.

Đối với nghệ sĩ nhiếp ảnh, con rồng có một số phẩm chất khiến cô nhớ đến nhiều phụ nữ trong đời mình – hung dữ, vui tươi, mạnh mẽ, nhiều năng lượng, ngoan cường, đồng thời cũng có những khía cạnh sâu sắc bắt nguồn từ bản chất và lòng tốt.

Leese muốn miêu tả phạm vi rộng lớn hơn về tính nữ châu Á so với những gì thường thấy, cũng như tôn vinh cách mỗi phụ nữ thể hiện bản năng tình dục của mình, tạo ra điều gì đó mang lại cảm giác vui vẻ và tự do.

Trước khi chụp ảnh, Leese liên hệ với từng người mẫu để xác định xem họ cảm thấy thoải mái với điều gì. Cô tránh hướng dẫn các đối tượng của mình ngay tại hiện trường khi họ đang ở thế bị động, dễ tổn thương.

“Chúng tôi có rất nhiều cuộc trò chuyện về cách tạo ra bức ảnh mà không làm cho nó quá khêu gợi và đảm bảo tôn trọng cách phụ nữ muốn được thể hiện. Việc bộc lộ giới tính rất riêng tư. Điều đó khiến quá trình điều hướng trở nên thú vị”, nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Leese luôn cảm thấy những hình ảnh khiêu dâm rất hấp dẫn. Mọi người thường xem những điều liên quan đến tình dục là xấu hổ. Đối với nghệ sĩ Hong Kong, cởi mở, thẳng thắn và làm tốt tình dục đồng nghĩa thách thức sự xấu hổ đó, biến nó trở thành niềm vui thích.

Nhiếp ảnh luôn là lĩnh vực do nam giới thống trị, ngay cả trong các tác phẩm khỏa thân phụ nữ. Bằng cách nắm bắt khía cạnh tình dục của phụ nữ châu Á trong cuốn lịch 18+, Leese muốn giành lại quyền kiểm soát, xóa bỏ quan niệm độc hại về “dragon lady” (cô gái rồng) - định kiến thường mang ý nghĩa xúc phạm phụ nữ Đông Á và Đông Nam Á là hung dữ, xảo quyệt và dâm dục.

“Họ có lẽ chỉ là những người phụ nữ thực sự quyền lực và mọi người cảm thấy họ là mối đe dọa, từ đó tạo ra khuôn mẫu ‘dragon lady’ này”, Leese nhấn mạnh.

Cuốn lịch cũng thể hiện con giáp gắn liền với tuổi Alexandra Leese và con vật thần thoại khiến cô bị ám ảnh khi còn nhỏ. Leese sinh năm Thìn, có cha là người Anh và mẹ đến từ Hong Kong (Trung Quốc).

“Tôi nghĩ rằng trải nghiệm lớn lên trong một gia đình đa văn hóa với hai quan điểm khác nhau đã khiến tôi mong muốn đặt câu hỏi nhiều hơn và cởi mở hơn với những ý kiến ​​​​khác nhau... Chuyển đến Vương quốc Anh năm 12 tuổi là lần đầu tiên tôi có cảm giác khác biệt – mặc dù tôi là con lai nhưng mọi người vẫn nhận định tôi là phụ nữ châu Á. Tôi đã cố gắng che giấu một phần con người mình bằng cách nào đó. Vượt qua sự mặc cảm và tôn vinh phần con người đó của mình là khía cạnh thực sự quan trọng trong công việc của tôi”, Leese trải lòng.

Tú Oanh