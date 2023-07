BlackPink khen bánh mì, phở của Việt Nam ngon

5 giờ trước

Phản ứng của 4 cô gái nhà YG trước đêm diễn

Ngay trước giờ diễn, 4 thành viên BlackPink cùng đăng bài mới trên Instagram Story về concert ngày 2.

Rosé chụp ảnh selfie cùng nón lá, kèm chú thích: “See you tonight. Vietnam. Day two” (Hẹn gặp các bạn tối nay. Việt Nam. Ngày 2).

Jisoo cũng đăng ảnh về nón lá nhưng chia sẻ lại khoảnh khắc đêm diễn đầu tiên. “I can’t wait to see you tonight Blinks (Tôi không thể chờ để thấy các bạn tối nay, Blinks)”, cô viết kèm theo thẻ địa điểm ở Hà Nội, Việt Nam.

Cũng như Jisoo, Jennie chia sẻ ảnh đêm diễn đầu tiên với nón lá. “See you tonight Hanoi (Hẹn gặp các bạn tối nay, Hà Nội)”, cô viết.

Không đăng ảnh nón lá, Lisa chọn cách đặc biệt hơn để nhắn gửi fan Việt. Cô viết bằng tiếng Việt: “Hà Nội! Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau!”.