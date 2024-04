Bình Thuận bắn 90 giàn pháo hoa tầm thấp tại quảng trường biển dịp lễ 30/4

Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bình Thuận sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp với số lượng 90 giàn tại quảng trường biển NovaWorld Phan Thiết để phục vụ du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Ngày 25/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh ký văn bản về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp nhân dịp chào mừng 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Theo đó, vào lúc 21h ngày 30/4 sẽ bắn pháo hoa tại khu vực quảng trường biển NovaWorld Phan Thiết (xã Tiến Thành, TP Phan Thiết). Thời lượng không quá 15 phút, với số lượng 90 giàn tầm thấp.

Nguồn kinh phí thực hiện từ xã hội hoá, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, ngoài “điểm nhấn” bắn pháo hoa tầm thấp, dịp lễ này địa phương cũng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn khác để phục vụ người dân và khách du lịch như: chèo thuyền Sup Phú Quý năm 2024 diễn ra tại bãi tắm Hòn Đen, đại tiệc âm nhạc tại quảng trường biển...

Hiệp hội du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết, hiện các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch trên địa bàn tỉnh đã triển khai các giải pháp đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực sẵn sàng phục vụ du khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ này.

Theo báo cáo của Cục thống kê tỉnh Bình Thuận, trong quý 1/2024 lượng khách du lịch đến vui chơi và nghỉ dưỡng tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt gần 2,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 122 ngàn lượt. Riêng lượng khách đến trong tháng 3 ước đạt xấp xỉ 711 ngàn lượt (tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước), doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt gần 1.873 tỷ đồng. Lũy kế doanh thu du lịch trong quý 1/2024 ước đạt 5.701 tỷ đồng (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước).

Năm 2024, Bình Thuận đặt ra mục tiêu đón trên 9,5 triệu lượt khách (trong đó khách quốc tế là 320 ngàn lượt) với tổng doanh thu hơn 25 ngàn tỷ đồng.