Bình Dương xử phạt, đình chỉ hàng loạt cơ sở kinh doanh karaoke

TPO - Sau hai ngày ra quân tổng kiểm tra, ngành chức năng tỉnh Bình Dương đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Ngoài việc phạt hành chính, nhiều cơ sở karaoke bị tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục.

Sáng 11/9, đại diện Công tỉnh Bình Dương thông tin, sau 2 ngày tổng kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là dịch vụ bar, vũ trường, karaoke về an toàn PCCC, ngành chức năng phát hiện, xử lý nhiều cơ sở vi phạm.

Theo đó, sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương), thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh Bình Dương, chiều ngày 9/9, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã có công điện yêu cầu trưởng Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự (ANTT), PCCC đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhất là dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường.

Trong chiều 9/9, ngành chức năng đã kiểm tra 40 cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương và phát hiện, xử lý 24 trường hợp vi phạm. Trong đó, 21 cơ sở kinh doanh có điều kiện bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 250 triệu đồng. Ngoài ra, có 3 cơ sở kinh doanh karaoke bị tạm đình chỉ hoạt động vì chưa đảm bảo an toàn.

Đến sáng 11/9, Công an TP Thuận An thông tin đơn vị tiến hành kiểm tra hơn 10 cơ sở kinh doanh karaoke. Qua đó, ngành chức năng đã tạm đình chỉ 3 cơ sở karaoke không đảm các quy định về PCCC.

Ngoài ra, nhiều cơ sở khác bị xử phạt hành chính cùng với hành vi trên nhưng chưa đến mức phải tạm đình chỉ.

Tại thành phố Dĩ An, ngành chức năng tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh karaoke. Qua kiểm tra, công an đã yêu cầu 8 cơ sở karaoke tạm ngưng hoạt động vì chưa đủ các điều kiện về PCCC.

Trước đó, Công an thành phố Dĩ An đã tham mưu UBND thành phố đình chỉ hoạt động 12 quán kinh doanh chưa đủ điều kiện về PCCC và CNCH.

Cùng ngày, Công an thị xã Tân Uyên cho biết, đợt ra quân đã kiểm tra 22 cơ sở karaoke trên địa bàn. Qua kiểm tra, ngành chức năng đã xử lý 14 cơ sở vi phạm, mời về làm việc 6 cơ sở, hướng dẫn 1 cơ sở thực hiện các quy định về an toàn PCCC và ANTT. Tổng số tiền xử phạt của đợt ra quân kiểm tra tại thị xã Tân Uyên là hơn 230 triệu đồng. Ngoài ra, 1 cơ sở karaoke tại địa phương này đã bị tạm đình chỉ hoạt động.

Trong khi đó, tại thành phố Thủ Dầu Một, ngành chức năng đã kiểm tra 22 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn và xử phạt 13 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn PCCC với tổng số tiền hơn 280 triệu đồng; đồng thời tạm đình chỉ hoạt động 3 cơ sở.