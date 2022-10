Bình Dương tăng biên chế sự nghiệp công lập, nâng cấp thành phố Dĩ An lên đô thị loại II

TPO - Ngày 19/10, tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Bình Dương khóa X đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2023, tăng biên chế đơn vị sự nghiệp công lập và thông qua đề án nâng cấp TP Dĩ An lên đô thị loại II.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bình Dương đã tập trung quyết định các nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư công.

Theo đó, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gồm bổ sung mới 23 dự án; ngưng bố trí vốn 4 dự án; chuyển 15 dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh tăng vốn cho 57 dự án; điều chỉnh giảm vốn 61 dự án.

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022, bổ sung mới 29 dự án; ngưng bố trí vốn cho 30 dự án; chuyển 3 dự án từ chuẩn bị đầu tư sang khởi công mới; điều chỉnh tăng vốn cho 65 dự án; điều chỉnh giảm vốn của 106 dự án.

Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 tỉnh Bình Dương là 12.182,893 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách địa phương 9.040,393 tỷ đồng và vốn ngân sách trung ương 3.142, 500 tỷ đồng).

Cũng tại kỳ họp này, đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 55 của HĐND tỉnh Bình Dương. Cụ thể, tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 25.560 chỉ tiêu, gồm 23.042 biên chế và 2.518 hợp đồng. Trước đó, tổng số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 24.955 chỉ tiêu, gồm 22.437 biên chế và 2.518 hợp đồng.

Kỳ họp cũng thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II. Thành phố Dĩ An với vị trí nằm tại các giao điểm trục hành lang kinh tế quan trọng khu vực, đầu mối giao thông đường bộ, đường sắt và một phần đường thủy khu vực Nam tỉnh Bình Dương, phía Đông thành phố Hồ Chí Minh và cũng là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh này.

Các đại biểu cho rằng, việc xây dựng thành phố Dĩ An trở thành đô thị loại II sẽ tạo động lực phát huy tiềm năng, phát triển kinh tế - xã hội và đô thị cho thành phố Dĩ An nói riêng cũng như tỉnh Bình Dương nói chung. TP.Dĩ An đạt 5/5 tiêu chí, tổng số điểm 91,22/100 điểm theo các tiêu chí được quy định tại Nghị quyết số 1210 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Do đó đủ điều kiện trình Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thành phố Dĩ An là đô thị loại II.