Bình Dương kỷ niệm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và Tuyên dương Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

TPO - Năm 2023, tổng số tiền người dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt trên mạng khoảng 8.000 - 10.000 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với năm 2022. Hoạt động lừa đảo xảy ra liên tục, tại nhiều địa phương, theo Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an (A05).