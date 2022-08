Bình Dương: Khoảng 3.500 CCCD 'tồn kho' chưa có người nhận

TPO - Theo Công an tỉnh Bình Dương, do người dân thay đổi thông tin, khó liên lạc được dẫn đến số lượng lớn căn cước công dân (CCCD) dù đã làm xong nhưng vẫn đang “tồn kho” chưa có người nhận trong thời gian dài.

Ngày 10/8, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đề cập vấn đề liên quan đến cấp CCCD.

Theo đại tá Chính, đến nay có khoảng 3.500 CCCD đã làm xong nhưng chưa có người nhận với lý do ngành chức năng chưa thể liên lạc được với chủ nhân. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương lý giải, việc “tồn kho” CCCD do người dân thay đổi thông tin, nơi ở, mặc dù đã nhiều lần phát đi thông báo nhưng chủ nhân vẫn chưa đến nhận".

"Chúng tôi đã đề nghị bưu điện phối hợp để sớm giao đến tay người dân. Đối với trường hợp người dân đã làm nhưng do thiếu hoặc sai thông tin nên chưa được cấp CCCD, đề nghị sớm đến các điểm để điều chỉnh theo thông báo của công an các địa phương", đại tá Chính nói.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết thêm, hầu hết thẻ CCCD chưa có người nhận thuộc đối tượng tạm trú. Khi bưu điện và công an các địa phương liên lạc với số điện thoại mà người dân cung cấp thì không liên lạc được. Bên cạnh đó, một số người dân tạm trú đã chuyển đi nơi ở mới.

Để người dân biết, đến nhận CCCD, Công an các địa phương thuộc tỉnh Bình Dương đã thông báo danh sách cụ thể từng người thông qua nhiều kênh, trong đó có mạng xã hội (facebook, zalo…).