Bình Dương ghi nhận thêm 1 ca mắc biến thể Omicron BA.5

TPO - Với việc ghi nhận thêm 1 ca, hiện Bình Dương đã có 3 ca mắc mang biến thể Omicron BA.5. Ngành y tế tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 để tránh bệnh diễn biến nặng, tử vong.

Ngày 8/8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo, địa phương vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc COVID-19 biến thể phụ BA.5 của Omicron, nâng tổng số ca mắc cùng chủng loại lên 3 trường hợp.

Cụ thể, ca mắc biến thể phụ BA.5 của Omicron được xác định là nam giới (SN 1978, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương). Qua điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân đã tiêm đủ các liều vắc xin phòng COVID-19, từng là F0 khỏi bệnh.

Trước đó, ngày 2/8, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông báo kết quả giải trình tự gen virus SARS-CoV-2 của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh. Theo đó, phát hiện Bình Dương có 2 trường hợp nhiễm biến chủng Omicron BA.5. Hai ca mắc ở huyện Bàu Bàng và thị xã Bến Cát đều được phát hiện qua giám sát cộng đồng.

Hiện ngành y tế Bình Dương đang tập trung điều tra, truy vết tìm nguồn lây và người tiếp xúc gần để dập dịch kịp thời. Ngành y tế tỉnh Bình Dương dự báo, các ca mắc biến thể mới BA.5 có khả năng sẽ tăng trong thời gian tới.

Các nghiên cứu trên thế giới ghi nhận hiệu quả bảo vệ của mũi tiêm cơ bản vắc xin phòng COVID-19 giảm dần theo thời gian khoảng 4- 6 tháng sau khi tiêm.

Theo bác sĩ CK2 Huỳnh Minh Chín – Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, đối với các biến chủng Omicron, hiệu quả bảo vệ giảm rất nhanh do nồng độ kháng thể cần thiết để trung hòa virus ở mức cao hơn so với các biến chủng SARS-CoV-2 trước đây. Do đó, những người đã tiêm mũi cơ bản nếu không tiêm mũi nhắc lại vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Tiêm vắc xin các mũi nhắc lại sẽ làm gia tăng nồng độ kháng thể bảo vệ, giảm tỉ lệ nhập viện, giảm số ca chuyển nặng và ca tử vong.