Bình Dương chọn phường trung tâm, vận hành thử trước ngày bỏ huyện

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nghỉ hưu 1/6/2025, Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh được giao phụ trách Công an tỉnh này đến khi có giám đốc.