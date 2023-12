Bình Dương: Các siêu dự án giao thông gặp vướng, vì sao?

TPO - Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho rằng, rất khó để tiên lượng tiến độ thi công chính xác khi các dự án giao thông trọng điểm còn vướng mắc ở khâu tái định cư, giải phóng mặt bằng.

Tại hội nghị giao ban báo chí năm 2023 mới đây, đại diện Sở Giao thông Vận tải (GTVT) tỉnh Bình Dương cho biết, dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn Bình Dương được chia thành 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 5 (xây lắp) và dự án thành phần 6 (giải phóng mặt bằng), thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Đối với dự án thành phần 5, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương đã triển khai thi công các gói thầu xây lắp gồm: gói thầu XL2 nút giao Bình Chuẩn (đoạn từ Km43+680 đến Km45+000); XL4, cầu Bình Gởi (đoạn từ Km51+280 đến Km52+580).

Đối với gói thầu XL3, đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn (Km45+000 đến Km51+280) đã hoàn thiện công tác lựa chọn các nhà thầu xây lắp, đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công. Gói thầu còn lại XL1 đang triển khai công tác đấu thầu xây lắp, lựa chọn nhà thầu.

Đối với dự án thành phần 6, hiện nay, tỷ lệ diện tích mặt bằng xây dựng đã được bàn giao theo từng gói thầu như sau: gói XL1 (80,2%); gói XL2 (90,6%); gói XL3 (77,9%); gói XL4 (86,6%).

Trung tâm Phát triển quỹ đất của các địa phương tiếp tục thực hiện các thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan đã triển khai công tác vận động người dân chấp hành công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án theo kế hoạch.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đang gặp một số vấn đề khó khăn trong đó có việc bố trí tái định cư.

Theo Sở GTVT tỉnh Bình Dương, các khu tái định cư đã có sẵn tại TP.Dĩ An và TP.Thuận An. Tuy nhiên, còn một số khu tái định cư chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng để bố trí tái định cư theo quy định.

Hiện nay, các địa phương đang đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư nhằm sớm bố trí, di dời người dân vào ở để có mặt bằng thi công.

Ngoài ra, còn vướng mắc về pháp lý vị trí trùng ranh thu hồi đất dự án Xa lộ Hà Nội và một số vướng mắc về pháp lý trong việc bồi thường về đất của tổ chức như: Công ty TNHH Thủy Châu, Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Bình Dương, Giáo xứ Nghĩa Sơn,…

Dự án Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Bình Dương dài 26,06 km, cầu Bình Gởi có quy mô dự kiến 665 tỷ đồng do tỉnh Bình Dương xây dựng, nhưng có khoảng 700m mặt bằng thuộc địa phận TPHCM. Nút giao Bình Chuẩn có quy mô dự kiến 571 tỷ đồng.

Một dự án giao thông trọng điểm khác tại Bình Dương là dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 13 từ 6 làn lên 8 làn xe. Dự án khởi công từ tháng 4/2022, dài 12,7km từ cổng chào Bình Dương (TP.Thuận An) đến địa phận TP.Thủ Dầu Một. Dự án có vốn đầu đầu tư khoảng 1.400 tỷ đồng.

Đối với dự án này, đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết, khó khăn hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng và di dời lưới điện. Theo kế hoạch, dự kiến trong quý 1/2024 sẽ hoàn thiện hồ sơ di dời điện.

“Hiện nay, chưa thể xác định thời gian cụ thể về tiến độ thi công vì còn phụ thuộc vào việc giải phóng mặt bằng, di dời lưới điện. Chỉ cần có mặt bằng, việc thi công rất nhanh”, đại diện Sở GTVT tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Tại Bình Dương đang triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.744. Đây là tuyến giao thông huyết mạch phía Tây Bắc của tỉnh Bình Dương nối tỉnh Tây Ninh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng.

Hiện nay, đường ĐT.744 đang triển khai 2 dự án. Cụ thể, Công trình Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.744 (Đoạn Km24+460 đến ngã tư Cầu Cát), do UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư hiện đang thi công được chia làm 2 gói thầu: Gói thầu số 1 dài khoảng 4,74 Km đã hoàn thành hơn 96,2%; Gói thầu số 2 dài khoảng 11,89 Km đã hoàn thành hơn 38%.

Công trình Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT.744 đoạn qua hai xã An Tây và Phú An (thị xã Bến Cát) do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh Bình Dương làm Chủ đầu tư. Hiện nay, Sở GTVT Bình Dương đã hoàn thiện công tác thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt, dự kiến thời gian thực hiện năm 2024 - 2027.