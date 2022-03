Bình Định khởi công tuyến đường hơn 1.000 tỷ, khánh thành đập dâng 68 tỷ đồng

TPO - Ngày 31/3, chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh Bình Định (31/3/1975 – 31/3/2022), UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ Khánh thành Đập dâng Đức Phổ và Khởi công tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại.

Dự án Đập dâng Đức Phổ được xây dựng tại thôn Đức Phổ 1 (xã Cát Minh, huyện Phù Cát) là một công trình thuộc Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung, sử dụng nguồn vốn của Ngân hàng Thế giới (WB). Tổng chi phí đầu tư 68,3 tỷ đồng.

Đập dâng Đức Phổ được xây dựng mới để thay thế đập dâng cũ đã hư hỏng, xuống cấp với mục đích ngăn mặn, giữ ngọt và dâng cao mực nước tưới ổn định cho 150ha đất sản xuất nông nghiệp; cấp nước nuôi trồng thủy sản cho 106 ha; chống xâm nhập mặn lên phía thượng lưu, bổ sung nguồn nước ngọt sinh hoạt cho khoảng 1.200 hộ dân của xã Cát Minh (huyện Phù Cát) và xã Mỹ Cát (huyện Phù Mỹ).

Ngoài ra, việc kết hợp giao thông trên mặt đập đã giúp kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa giữa 2 huyện Phù Mỹ và Phù Cát được thuận lợi, đặc biệt là hỗ trợ hiệu quả cho công tác di dời, ứng phó phòng, chống thiên tai trong mùa mưa, bão...

Tại buổi lễ khánh thành, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao chủ đầu tư, đơn vị thi công đã có nhiều cố gắng nỗ lực, vượt qua các khó khăn, trở ngại trong suốt quá trình thi công xây dựng để công trình về đích đúng tiến độ và đảm bảo về chất lượng, kỹ, mỹ thuật.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định cũng đề nghị UBND huyện Phù Cát chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành thực hiện tốt công tác tiếp nhận và làm tốt công tác quản lý vận hành, bảo trì công trình để phát huy hiệu quả của Dự án; phối hợp với chủ đầu tư thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định.

Tại lễ khởi công tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại diễn ra buổi sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long cho hay, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung; trong đó, xác định xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại là một trong ba khâu đột phá, tạo động lực cho phát triển KT-XH của tỉnh trong 5 năm tới.

Theo đó, Bình Định đã chú trọng quy hoạch, tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chủ động, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và thu hút các nguồn lực khác để đầu tư, nâng cấp, phát triển đồng bộ hạ tầng kinh tế, xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông; trong đó, công trình tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2021 - 2025.

Dự án Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại có điểm đầu giao với QL1 tại Km1210+940 và đường Lê Hồng Phong kéo dài thuộc phường Bình Định (TX An Nhơn); điểm cuối giao với đường ven biển phía tây đầm Thị Nại đoạn Cát Tiến – Diêm Vân tại Km7+508, thuộc xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước). Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.043 tỷ đồng (trong đó vốn ngân sách Trung ương là 680 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương) và dự kiến thi công xây dựng trong thời gian 30 tháng.

Công trình Tuyến đường kết nối từ trung tâm TX An Nhơn đến đường ven biển phía tây đầm Thị Nại là một trong những công trình giao thông có quy mô lớn, có tầm quan trọng đối với việc phát triển KT-XH của TX An Nhơn, huyện Tuy Phước và của tỉnh Bình Định. Dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương giữa TX An Nhơn và huyện Tuy Phước, khai thác tiềm năng quỹ đất dọc tuyến để tạo nguồn thu ngân sách, góp phần phát triển du lịch của địa phương.

Chủ tịch tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tham gia xây dựng nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các quy định về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, triển khai thi công công trình bảo đảm kỹ thuật, mỹ quan và đặc biệt chú trọng đến chất lượng công trình.

Ngoài ra, bảo đảm an toàn lao động, an toàn phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường, nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường sống của người dân trong khu vực; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công và hoàn thành công trình đúng tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng có hiệu quả.