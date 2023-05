Biểu tượng mới cho sự phát triển ngoạn mục của Bắc Giang đang thành hình?

Singapore có Marina Bay Sands, London có The Shard, Dubai có tháp Burj Khalifa, hay TP.HCM có Landmark 81 ..., đó là những biểu tượng sống không thể thiếu trong hành trình chuyển mình của những vùng đất thịnh vượng. Ở Bắc Giang, một tòa tháp cao 103m vươn lên giữa trung tâm Thành phố được ví như biểu tượng mới cho sự phát triển thần tốc của “thủ phủ FDI” này.

Vùng đất thịnh vượng không thể thiếu công trình biểu tượng

“Không có minh chứng nào đủ thuyết phục hơn cho sự phát triển thịnh vượng của mỗi thành phố bằng những tòa nhà chọc trời”, kiến trúc sư nổi tiếng John Ward từng viết. Như tại nước Anh, quê hương của John Ward, người ta không thể bỏ qua The Shard - tòa nhà chọc trời cao 95 tầng với chiều cao 309,6m khi đến London. The Shard được ví như một ngọn tháp điêu khắc nổi lên từ dòng sông Thames, biểu tượng không thể thay thế của thủ đô xứ sương mù. Còn để cảm nhận được hết vẻ đẹp rực rỡ cho chân trời Manhattan (Mỹ), du khách buộc phải đến Empire State. Tòa nhà cao 443m là biểu tượng của thành phố năng động nhất thế giới New York, mà người ta vẫn nói rằng “đến New York mà không trèo lên đỉnh Empire State Buiding thì coi như chuyến đi mất một nửa giá trị”.

Trong sự vươn lên của các vùng đất thịnh vượng châu Á, không thể không nhắc tới Dubai với tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới, biểu tượng cho sự xa hoa bậc nhất hành tinh. Hay tổ hợp nghỉ dưỡng giải trí đắt đỏ bậc nhất Marina Bay Sands, được ví như kinh đô ánh sáng tại Singapore, nơi du khách có thể xem môn thể thao tỷ đô F1… ngay trong phòng ngủ.

Tại Việt Nam, tòa tháp Landmark 81 sừng sững hiên ngang, một trong 10 tòa nhà cao nhất thế giới (thời điểm khánh thành) là đại diện cho một TP.HCM phát triển năng động nhất cả nước. Hay tại Hà Nội, Vincom Bà Triệu là đại diện cho sự chuyển mình diện mạo Thủ đô khi xác lập những tiêu chuẩn sống đẳng cấp và mua sắm giải trí thời thượng; bên cạnh đó là Vinhomes Metropolis - biểu tượng sống đáng mơ ước tại trái tim Thủ đô.

Các công trình biểu tượng là điều không thể thiếu trong hành trình vươn lên của những thành phố. Và tại tỉnh Đông Bắc có tốc độ tăng trưởng kinh tế top đầu cả nước - Bắc Giang - một biểu tượng mới sẽ thành hình với tòa nhà cao 103m sắp được xây dựng trong tổ hợp thương mại - mua sắm - giải trí đẳng cấp Vinhomes Sky Park. Đây được đánh giá là bước ngoặt quan trọng của Bắc Giang trong hành trình vươn mình trên bản đồ những thành phố kinh tế vàng của Việt Nam.

Viên kim cương trên bầu trời Bắc Giang

Trước đây, khi nhắc đến Bắc Giang, nhiều người sẽ nghĩ tới những sản phẩm nông nghiệp như vải thiều, gà chạy bộ, gạo... Tuy nhiên, sự thay đổi ngoạn mục đang diễn ra ở nơi đây nhờ hàng tỷ USD vốn FDI được đầu tư mỗi năm. Khi hạ tầng phát triển, biểu tượng mới cho sự phồn vinh của “thủ phủ FDI” này cũng đang thành hình với sự ra đời của toà tháp căn hộ hạng sang cùng tổ hợp thương mại - mua sắm - giải trí đẳng cấp đầu tiên tại Bắc Giang mang tên Vinhomes Sky Park.

Điểm nổi bật của dự án này là tòa tháp căn hộ cao 103m với thiết kế nổi bật, biểu trưng cho viên kim cương sáng giá ngay trung tâm thành phố. Toà tháp sở hữu tầm nhìn panorama 4 mặt thoáng ôm trọn cảnh quan trung tâm thành phố Bắc Giang. Với 3 mặt hướng sông và cận kề 3 hồ lớn, Vinhomes Sky Park được đánh giá là nơi long mạch tụ khí, long thủy thịnh vượng để đón trọn mọi tài lộc, may mắn.

Là tòa căn hộ hạng sang, biểu tượng cho chất sống đẳng cấp bậc nhất, trên đỉnh Vinhomes Sky Park là resort tầng không Sky Park độc đáo, mang tới trải nghiệm nghỉ dưỡng thượng lưu đầy riêng tư và khác biệt. Hàng chục tiện ích đẳng cấp lần đầu xuất hiện tại Bắc Giang như bể bơi 4 mùa gần 400m2, sân chơi trẻ em, phòng tập gym, sân tập gym ngoài trời, chòi nghỉ phong cách Nhật, đường dạo vườn trúc, vườn cây nhiệt đới, thềm deck ngắm cảnh… góp phần nâng tầm trải nghiệm sống thời thượng cho cư dân.

Đặc biệt, công trình còn sở hữu mô hình tổ hợp tòa căn hộ kết hợp TTTM khối đế, kết hợp với tuyến phố downtown gồm những căn shophouse sôi động, nhộn nhịp suốt ngày đêm. Đây cũng chính là “công thức” thành công của Metropolis (Hà Nội) hay Vinhomes Central Park (TP.HCM). Nơi đây hứa hẹn không chỉ mang đến cho cư dân trải nghiệm mua sắm, giải trí thời thượng, mà còn trở thành điểm đến yêu thích của cộng đồng quốc tế và giới tinh hoa Bắc Giang. Đặc biệt, cư dân Vinhomes Sky Park còn được hưởng thụ chất sống thượng lưu, an toàn, văn minh với những dịch vụ quản lý, vận hành đẳng cấp của thương hiệu BĐS số 1 Việt Nam - Vinhomes.

Sở hữu những tiêu chuẩn cao cấp, tiện nghi bậc nhất, Vinhomes Sky Park sẽ giải bài toán thiếu hụt dòng BĐS cao cấp tại Bắc Giang. Nơi đây sẽ trở thành chốn sống của những cá nhân tinh hoa, nhưng doanh nhân trẻ thế hệ mới, cũng như cộng đồng chuyên gia quốc tế đang sống và làm việc tại Bắc Giang và vùng lân cận.