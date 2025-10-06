Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Văn hóa

Google News

Biển người đổ về Chương Mỹ

Gia Linh - Duy Phạm

TPO - Sau 10 năm gián đoạn, lễ rước kiệu lá Trung thu ở xã Phú Nghĩa (xã Đông Phương Yên cũ), Chương Mỹ, Hà Nội chính thức trở lại, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham dự.

hoitrungthu44.jpg
Như thường lệ, cứ 5 năm, người dân xã Đông Phương Yên (cũ), Chương Mỹ, Hà Nội lại nô nức rủ nhau đi lễ hội Trung thu. Theo đó, toàn bộ người dân trong xã lại cùng nhau tập trung đón Tết Trung thu qua phần thi rước kiệu. Đây được coi là một trong những lễ hội lớn nhất năm của địa phương này.
tp-hoitrungthu8.jpg
Tuy nhiên, lần gần nhất địa phương này tổ chức lễ rước kiệu lá Trung thu là vào năm 2015, bởi lần tổ chức vào năm 2020 đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Lễ hội chính thức trở lại vào năm 2025 trong sự nỗ lực của chính quyền, người dân nơi đây.
tp-hoitrungthu13.jpg
tp-hoitrungthu12.jpg
tp-hoitrungthu10.jpg
Anh Gia Chính - người dân xã Đông Phương Yên (cũ), nay là xã Phú Nghĩa - cho biết công tác thực hiện lễ hội năm nay gặp nhiều khó khăn. "Việc xã Đông Phương Yên sáp nhập vào xã Phú Nghĩa khiến duy nhất thôn Đồi Hai sẵn sàng tham gia, năm thôn khác ngậm ngùi từ chối vì thời gian quá gấp. Thử thách không ít. Đúng ngày bắt tay vào việc, bão Bualoi ập đến, mưa trắng trời suốt mấy ngày liền, nguyên liệu khan hiếm", anh Gia Chính chia sẻ.
tp-hoitrungthu11.jpg
Tuy nhiên, chính tình yêu bền bỉ và niềm tự hào với mảnh đất quê hương đã giúp người dân nơi đây hoàn thành kiệu lá, tổ chức thành công lễ rước kiệu trong mùa Trung thu 2025.
tp-hoitrungthu50.jpg
tp-hoitrungthu46.jpg
Làm kiệu lá trong dịp Trung thu khởi nguồn từ nghề mây tre giang đan của cha ông, gắn liền với nhịp sống lam lũ của người dân thôn Đồi Hai cách đây hàng chục năm. Để làm được kiệu lá cần nhiều thời gian, mất hơn một tuần để chuẩn bị nguyên liệu và khoảng 3-4 ngày để thực hiện, hoàn tất sản phẩm.
tp-hoitrungthu41.jpg
tp-hoitrungthu25.jpg
tp-hoitrungthu23.jpg
tp-hoitrungthu40.jpg
Năm 2025, người dân địa phương bắt đầu làm kiệu từ ngày 8/8 âm lịch và hoàn thành sau một tuần. Trong thời gian đó, lá của kiệu luôn được thay mới, giữ độ tươi cho đến khi rước. Kiệu được rước từ quán Chính Linh Từ tới UBND xã, rồi sau đó lại vòng về tập kết, phá cỗ Trung thu ở nhà văn hóa thôn.
tp-hoitrungthu33.jpg﻿
tp-hoitrungthu30.jpg﻿
tp-hoitrungthu27.jpg
Quãng đường rước kiệu dài khoảng một km khi đi và thêm 2 km khi quay về. Dù đường rước kiệu dài hơn 3 km, thời tiết nắng gắt, người dân vẫn háo hức tham gia lễ hội lớn của quê hương.
tp-hoitrungthu50.jpg
Hàng dài người nối đuôi đi theo đoàn rước kiệu dưới trời nắng gắt.
tp-hoitrungthu52.jpg﻿
﻿tp-hoitrungthu54.jpg
tp-hoitrungthu48.jpg
Sau 10 năm không tổ chức, quy mô của sự kiện giảm đi nhưng số lượng người tham gia lễ hội vẫn khá đông. Người dân háo hức đón chờ lễ hội sau 10 năm gián đoạn.
tp-hoitrungthu39.jpg
tp-hoitrungthu37.jpg
Theo đó, hàng nghìn người đổ về Chương Mỹ để xem lễ rước kiệu lá - một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm của người dân nơi đây.
tp-hoitrungthu2.jpg
Nhìn từ trên cao, các cung đường gần khu vực rước kiệu lá đều đông kín người chờ đợi, ngóng xem.
tp-hoitrungthu57.jpg
tp-hoitrungthu58.jpg
Người dân đứng chật kín dọc hai bên đường kiệu lá đi qua.
tp-hoitrungthu43.jpg
tp-hoitrungthu45.jpg
Để có vị trí đẹp để xem đoàn rước kiệu lá, nhiều bạn trẻ không ngại leo lên khung sắt dựng cổng chào của khu dân cư.
Gia Linh - Duy Phạm
