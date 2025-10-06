Biển người đổ về Chương Mỹ

TPO - Sau 10 năm gián đoạn, lễ rước kiệu lá Trung thu ở xã Phú Nghĩa (xã Đông Phương Yên cũ), Chương Mỹ, Hà Nội chính thức trở lại, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham dự.