Biển người đổ về Chương Mỹ

TPO - Sau 10 năm gián đoạn, lễ rước kiệu lá Trung thu ở xã Phú Nghĩa (xã Đông Phương Yên cũ), Chương Mỹ, Hà Nội chính thức trở lại, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham dự.
Anh Gia Chính - người dân xã Đông Phương Yên (cũ), nay là xã Phú Nghĩa - cho biết công tác thực hiện lễ hội năm nay gặp nhiều khó khăn. "Việc xã Đông Phương Yên sáp nhập vào xã Phú Nghĩa khiến duy nhất thôn Đồi Hai sẵn sàng tham gia, năm thôn khác ngậm ngùi từ chối vì thời gian quá gấp. Thử thách không ít. Đúng ngày bắt tay vào việc, bão Bualoi ập đến, mưa trắng trời suốt mấy ngày liền, nguyên liệu khan hiếm", anh Gia Chính chia sẻ.
Làm kiệu lá trong dịp Trung thu khởi nguồn từ nghề mây tre giang đan của cha ông, gắn liền với nhịp sống lam lũ của người dân thôn Đồi Hai cách đây hàng chục năm. Để làm được kiệu lá cần nhiều thời gian, mất hơn một tuần để chuẩn bị nguyên liệu và khoảng 3-4 ngày để thực hiện, hoàn tất sản phẩm.
Năm 2025, người dân địa phương bắt đầu làm kiệu từ ngày 8/8 âm lịch và hoàn thành sau một tuần. Trong thời gian đó, lá của kiệu luôn được thay mới, giữ độ tươi cho đến khi rước. Kiệu được rước từ quán Chính Linh Từ tới UBND xã, rồi sau đó lại vòng về tập kết, phá cỗ Trung thu ở nhà văn hóa thôn.
Quãng đường rước kiệu dài khoảng một km khi đi và thêm 2 km khi quay về. Dù đường rước kiệu dài hơn 3 km, thời tiết nắng gắt, người dân vẫn háo hức tham gia lễ hội lớn của quê hương.
Sau 10 năm không tổ chức, quy mô của sự kiện giảm đi nhưng số lượng người tham gia lễ hội vẫn khá đông. Người dân háo hức đón chờ lễ hội sau 10 năm gián đoạn.
Theo đó, hàng nghìn người đổ về Chương Mỹ để xem lễ rước kiệu lá - một trong những lễ hội truyền thống quan trọng nhất trong năm của người dân nơi đây.
Người dân đứng chật kín dọc hai bên đường kiệu lá đi qua.
Để có vị trí đẹp để xem đoàn rước kiệu lá, nhiều bạn trẻ không ngại leo lên khung sắt dựng cổng chào của khu dân cư.