Biên Hòa thúc đẩy thị trường BĐS nhờ quy hoạch mới

Biên Hòa đang vươn mình mạnh mẽ, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển đô thị đa cực của vùng Đông Nam Bộ. Là trung tâm kinh tế - hành chính của Đồng Nai và một trong những thành phố công nghiệp lâu đời nhất cả nước, Biên Hòa được định hướng trở thành đô thị hạt nhân của tỉnh, phát triển theo mô hình công nghiệp - dịch vụ - sáng tạo.

Ưu tiên các nhiệm vụ trọng tâm

Theo đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung thành phố Biên Hòa đến năm 2045 có quy mô diện tích 26.362 ha, dân số khoảng 1,9 triệu người. Mục tiêu của đồ án là chuyển đổi dần từ mô hình cấu trúc “đô thị công nghiệp" sang “đô thị dịch vụ và công nghiệp' hướng tới phát triển đô thị thông minh bền vững.

Cụ thể, phát triển TP. Biên Hòa trở thành một trong các cực tăng trưởng trọng điểm của vùng Đông Nam bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; có vai trò quan trọng trong vùng đô thị TP.HCM; phát huy thế mạnh kết nối vùng và quốc tế về dịch vụ thương mại, logistics, công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.

Biên Hòa đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông nhằm nâng cao khả năng kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển bất động sản. Hàng loạt dự án trọng điểm đang được triển khai, bao gồm cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, đường Sắt Metro Bến Thành - Suối Tiên - Biên Hòa, đường Nguyễn Hữu Cảnh (trục trung tâm Thành phố), tuyến đường nối 3 quốc lộ huyết mạch (QL.1, QL.1K & QL.51),... Đáng chú ý, Biên Hòa còn hưởng lợi trực tiếp từ các dự án hạ tầng trọng điểm của Đồng Nai như cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Vành Đai 3 - TP.HCM, sân bay lưỡng dụng Biên Hòa... đang được đẩy nhanh tiến độ.

Không chỉ chú trọng hạ tầng giao thông, Biên Hòa đang tái cấu trúc không gian đô thị để phù hợp với xu hướng phát triển mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng là chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Trung tâm Hành chính - Chính trị mới của tỉnh Đồng Nai. Với định hướng này, Biên Hòa không chỉ phát triển về kinh tế mà còn nâng cao chất lượng sống, hình thành một đô thị hiện đại với hệ thống thương mại, dịch vụ, giáo dục và công nghệ cao.

Song song đó, việc đầu tư xây dựng Aeon Mall Biên Hòa với diện tích gần 12 ha tại phường Hiệp Hòa, vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, càng khẳng định tiềm năng của Biên Hòa trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Trung tâm này dự kiến sẽ thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm, trở thành điểm đến sầm uất hàng đầu khu vực.

Tập trung cải thiện nguồn cung nhà ở

Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng, nhu cầu về không gian sống hiện đại, tiện nghi tại Biên Hòa ngày một lớn.Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở tại Biên Hòa vẫn khan hiếm, đặc biệt là các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực với chất lượng cao.

Biên Hòa và Dĩ An đều là hai thành phố giáp ranh TP.HCM, đóng vai trò quan trọng trong vùng phát triển công nghiệp và đô thị vệ tinh. Tuy nhiên, trong khi TP. Biên Hòa có dân số lên đến khoảng 1,9 triệu người nhưng chỉ có hơn 5.000 căn hộ chung cư, thì TP. Dĩ An với quy mô dân số khiêm tốn hơn – khoảng 400.000 người – lại có trên 15.000 căn hộ. Sự chênh lệch này cho thấy nguồn cung căn hộ tại Biên Hòa vẫn đang ở mức rất thấp so với nhu cầu thực tế, tạo ra dư địa phát triển lớn cho thị trường nhà ở tại đây.

Trước thực trạng đó, sự xuất hiện của Fresia Riverside không chỉ giải tỏa cơn khát nhà ở mà còn tạo nên một dấu ấn mới trên thị trường bất động sản khu vực.

Dự án Fresia Riverside là sản phẩm tâm huyết của Chủ đầu tư Tân Vạn Holdings, được ngân hàng Agribank CN10 tài trợ, EximRS là Tổng Đại lý Tiếp thị & Phân phối độc quyền. Dự án đã khởi công vào tháng 12/2024. Sở hữu tầm nhìn đắt giá hướng ra sông Đồng Nai, Fresia Riverside mang đến không gian sống xanh mát, thoáng đãng giữa lòng đô thị sôi động. Đây cũng là dự án căn hộ cao nhất Biên Hòa, với quy mô 30 tầng nổi, 3 tầng hầm, cung cấp 1.153 căn hộ hiện đại.

Các căn hộ tại Fresia Riverside được thiết kế thông minh, diện tích nhỏ gọn, đa dạng từ 30m² đến 60m², nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ công năng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư lý tưởng. Đặc biệt, dòng sản phẩm căn hộ penthouse diện tích từ 70m² đến 116m² sẽ mang đến không gian rộng thoáng cùng tầm nhìn sông Đồng Nai đắt giá.

Fresia Riverside không chỉ là dự án nhà ở mà còn là lời khẳng định về tầm nhìn và năng lực phát triển của doanh nghiệp. Chủ đầu tư cam kết tập trung toàn lực để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất, đồng thời góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giới đầu tư địa ốc kỳ vọng, với định hướng phát triển trở thành đô thị hạt nhân của Đồng Nai và một trong những trung tâm kinh tế - công nghiệp - dịch vụ quan trọng của khu vực, Biên Hòa sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới. Sự hoàn thiện của hạ tầng giao thông, cùng chiến lược quy hoạch bài bản, không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội mà còn mở ra cơ hội lớn cho thị trường bất động sản. Điều này không chỉ giúp Biên Hòa nâng cao vị thế trong khu vực Đông Nam Bộ mà còn góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, bền vững.