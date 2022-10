Biển Đông sắp đón bão mới, khả năng cao tương tác với không khí lạnh

TPO - Ngoài khơi Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động, dự báo sẽ mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông. Trong khi đó, một bộ phận không khí lạnh ở Trung Quốc đang có xu hướng dịch dần xuống phía nam, có khả năng cao sẽ tương tác với cơn bão mới, khiến diễn biến về bão trên Biển Đông những ngày tới rất phức tạp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (15/10), áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông của Philippines. Dự báo, áp thấp nhiệt đới này có khả năng mạnh lên thành bão, khoảng ngày 16 - 17/10 di chuyển vào biển Đông, khả năng cao trở thành cơn bão số 6.

Bên cạnh đó, hiện nay một bộ phận không khí lạnh ở Trung Quốc đang có xu hướng dịch dần xuống phía nam. Dự báo khoảng ngày 16/10, bộ phận không khí lạnh này có thể bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ, duy trì thời tiết nắng khô trong những ngày vừa qua ở khu vực này.

Cơ quan khí tượng lưu ý, không khí lạnh có khả năng cao sẽ tương tác với cơn bão số 6 sắp tới khiến cho các diễn biến về bão trên Biển Đông những ngày tới còn rất phức tạp.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trạng thái La Nina tiếp tục duy trì trong thời kỳ từ nay đến tháng 1/2023 với xác suất khoảng từ 80-90%, sau đó giảm dần với xác xuất khoảng từ 50-60%.

Dự báo từ nay đến tháng 4/2023, trên khu vực Biển Đông có khoảng từ 3-5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 2-3 cơn tập trung chính ở các tỉnh Trung Bộ và Nam Bộ. Tháng 1/2023 vẫn có khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Nam Biển Đông, có thể ảnh hưởng tới thời tiết các tỉnh phía nam nước ta.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn và lũ dồn dập tại khu vực miền Trung từ nay đến cuối năm 2022. Dự báo tổng lượng mưa tháng 11 ở Bắc Trung Bộ cao hơn từ 15-30%, khu vực Trung và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-60%, có nơi trên 70% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong sáng nay (15/10), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 5) đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi.

Trong chiều nay, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây và tan dần.

Do tác động của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và gió Đông nên hôm nay và ngày mai, khu vực từ phía Nam Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to.