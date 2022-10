Biển đẹp lên bàn nghị sự

TP - 30 năm, kể từ lần đâu tiên Hải Phòng thực hiện việc đấu giá biển số xe, cuối cùng một văn bản chính thức cũng đã được trình lên bàn nghị sự cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu vào sáng 21/10.

Nếu hỏi, có chặng đường nào từ nhu cầu, mong muốn sôi động của người dân bên ngoài xã hội trở thành quy định pháp lý cho việc thực hiện lại gian nan, lâu đến vậy, không ít người sẽ chọn vấn đề đấu giá biển số xe… 30 năm trước, từ sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng đã thực hiện thí điểm đấu giá biển số xe. Sau 2 tháng thực hiện, đã có 94 trường hợp tự chọn trên tổng số 198 xe đăng ký.

Tuy nhiên, sau đó việc đấu giá phải dừng lại do có nhiều vướng mắc, cũng như ý kiến khác nhau... Mãi đến năm 2008, vì lợi ích của người dân, được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền, Công an Nghệ An đã tổ chức 2 phiên đấu giá biển số đẹp lấy tiền giúp đỡ người nghèo. Kết quả tổng số tiền thu được từ đấu giá biển số đạt 4 tỉ đồng. Số tiền thu được đã giúp địa phương xây dựng hàng trăm căn nhà tình nghĩa, mua hàng trăm con bò giúp hộ nghèo thoát nghèo.

Ngoài ra, hơn 100 trẻ em khuyết tật được phẫu thuật mang lại nụ cười do số tiền từ chương trình mang lại…Nhưng những thành công đó rồi cũng không thể nhân rộng do vướng mắc về thể chế, quy định của pháp luật.

Mong muốn được sở hữu biển số đẹp, hoặc biển số mà mình yêu thích theo đúng quy định của pháp luật là một yêu cầu chính đáng của người dân. Có cầu nhưng không có quy định pháp lý để đáp ứng cung, nên lâu nay trong xã hội vẫn xuất hiện những đồn thổi về tình trạng “chạy” biển đẹp, “chạy” biển số xe…

Trước “hiện thực sinh động” trên, những năm qua, nhiều đại biểu Quốc hội đã kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xem xét xây dựng và ban hành quy định về đấu giá biển số xe. Đặc biệt như đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định), từ năm 2016 đến nay đều kiên trì kiến nghị. Theo tính toán của ông Cảnh, nếu thực hiện đấu giá biển số đẹp thì mỗi năm có thể thu được 5.000 tỷ đồng…

Trước vấn đề này, sau một thời gian nghiên cứu, Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên quan đã thống nhất xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá. Đây là quyết định phù hợp, bởi thực hiện thí điểm một số chính sách mới thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội trong điều kiện chưa có luật điều chỉnh hoặc khác với quy định của luật hiện hành.

Để rồi sau 30 năm, kể từ lần đầu tiên thực hiện thí điểm ở Hải Phòng, một văn bản pháp lý về đấu giá biển số xe đã chính thức được trình ra để Quốc hội thảo luận, xem xét thông qua. Nếu được Quốc hội thông qua, quy định này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân mà còn giúp khai thác có hiệu quả tài sản công, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước…