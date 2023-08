BIDV đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 13.862 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố Báo cáo tài chính Quý II/2023. Theo đó, hoạt động kinh doanh BIDV tiếp tục được duy trì ổn định, an toàn, hiệu quả; huy động vốn đảm bảo cân đối vốn, tăng trưởng tín dụng ở mức khá so với bình quân toàn ngành ngân hàng, chất lượng tín dụng được kiểm soát trong giới hạn, các chỉ tiêu hiệu quả đạt kết quả tích cực so với cùng kỳ năm trước...

Tính đến hết Quý II/2023: Tổng tài sản hợp nhất cuối Quý II của BIDV đạt trên 2,12 triệu tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất thị trường; Huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng vốn, đảm bảo an toàn thanh khoản hệ thống. Đến 30/6/2023, tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt trên 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,36% so với đầu năm. Huy động vốn tăng trưởng tốt ở phân khúc bán lẻ, góp phần gia tăng tính ổn định của nền vốn; Hoạt động tín dụng ghi nhận mức tăng khá so với bình quân ngành ngân hàng, dư nợ tín dụng tăng 6,93%so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng đạt gần 1,63 triệu tỷ đồng, tăng 7,02%; Dư nợ tín dụng tăng trưởng đều ở cả phân khúc bán lẻ (6%) và bán buôn (7,5%), tăng trưởng tốt ở nhóm khách hàng FDI (36,6%), nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (7,1%). Chất lượng tín dụng của BIDV được kiểm soát trong giới hạn; tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN thời điểm 30/6/2023 được kiểm soát theo định hướng (≤1,4%). BIDV thực hiện trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro theo quy định. Các chỉ tiêu về an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Hiệu quả kinh doanh 6 tháng ghi nhận kết quả tích cực: Chênh lệch thu chi hợp nhất đạt 23.582 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.862 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Với những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, BIDV được các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh với nhiều giải thưởng như: Top 2.000 doanh nghiệp lớn nhất thế giới do Tạp chí Forbes bình chọn năm thứ 9 liên tiếp (BIDV có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng 524 bậc so với năm 2022, đứng thứ 1.081); Chuỗi 04 giải thưởng cho dịch vụ ngân hàng bán lẻ: giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” hạng mục State-Owned Retail Bank và “Dịch vụ ngân hàng cao cấp Private Banking tốt nhất Việt Nam” cùng 2 giải thưởng đối với sản phẩm Cho vay mua nhà và Thẻ tín dụng quốc tế tốt nhất Việt Nam do tạp chí The Asian Banker bình chọn… Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình hệ thống, điều hành hoạt động kinh doanh theo hướng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung gia tăng các nguồn thu phi lãi, tăng cường các dịch vụ ngân hàng điện tử, tối đa hóa các nguồn thu và kiểm soát chi phí. P.V