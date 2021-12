Bí thư TPHCM nói lý do cho học sinh lớp 1, 9, 12 học trực tiếp từ 13/12

Chiều 2/12, phát biểu bế mạc hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 10 (mở rộng), Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết trước mắt, TPHCM sẽ thí điểm dạy học tập trung trong điều kiện "bình thường mới" đối với học sinh khối lớp 1, 9, 12.

Chia sẻ thêm với báo chí bên hành lang hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, đối với việc thí điểm cho học sinh đến trường, TPHCM từng tính tới việc cho nhiều khối, lớp khác được dạy và học trực tiếp. Tuy nhiên, ông cho biết, sau khi lấy ý kiến các gia đình, phụ huynh,… nhiều người đã tỏ ra quan ngại, lo lắng.

"Phụ huynh học sinh quan ngại bởi chưa biết rõ mức độ, tốc độ, tính chất lây nhiễm của biến chủng mới Omicron. Họ chưa an tâm để con mình đến trường", ông Nên cho hay.

Do đó, sau khi lấy ý kiến phụ huynh, thành phố đã quyết định thực hiện thí điểm cho học sinh tới trường ở những khối, lớp có sự ủng hộ cao (khối lớp 1, 9 và 12). Theo Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên, TPHCM cũng muốn chờ xem tình hình dịch COVID-19 sẽ diễn biến ra sao.

“Nếu thực hiện sớm mà gặp vấn đề thì sẽ gây bất an cho hàng nghìn gia đình", ông Nguyễn Văn Nên chia sẻ.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Nên chia sẻ với báo chí bên hành lang hội nghị chiều 2/12

Trước đó, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức dạy và học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Việc thí điểm tổ chức dạy và học trực tiếp được thực hiện theo 2 giai đoạn. Theo đó, trong giai đoạn 1 (từ ngày 13 đến 25/12), TPHCM áp dụng dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 1, 9, 12. Riêng huyện Cần Giờ, Trường Mầm non Thạnh An, Trường Tiểu học Thạnh An, Trường THCS Thạnh An sẽ tổ chức dạy học trực tiếp ở tất cả khối lớp từ ngày 13/12.

Giai đoạn 2, TPHCM sẽ tổ chức hội nghị sơ kết, rút kinh nghiệm 2 tuần dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Căn cứ kết quả đạt được sau 2 tuần đầu tiên, thành phố sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục, mở rộng đối tượng hoặc dạy học trực tiếp trên toàn thành phố từ ngày 3/1/2022.