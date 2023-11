Bí thư TP. Thủ Đức: 'Chọn người là chọn đức trước, tài sau'

Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân TP. Thủ Đức (TPHCM) khóa I, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức kỳ họp thứ 8 quyết định một số vấn đề quan trọng theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Hữu Hiệp khẳng định, kỳ họp diễn ra trong thời điểm cả hệ thống chính trị TP. Thủ Đức quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu quan trọng của năm 2023 theo kế hoạch đã đề ra.

Đến thời điểm này, TP. Thủ Đức đã đi qua hơn 3 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ông Hiệp đề nghị mỗi cán bộ chủ chốt nghiên cứu kỹ và suy nghĩ đề xuất các giải pháp phù hợp với lĩnh vực được phân công.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp nhìn nhận, Nghị quyết 98 gắn với ba yếu tố then chốt đối với TP. Thủ Đức, gồm: Tổ chức bộ máy, con người và nguồn lực. Sau hơn 100 ngày Nghị quyết 98 có hiệu lực, đến giờ này tổ chức bộ máy đã kiện toàn gần xong, cơ quan chuyên trách của HĐND cơ bản cũng đã hoàn thiện. Đối với vấn đề con người, ông cho rằng cũng phải tiếp tục tính toán và phát huy chuyên môn năng lực, sở trường.

“Về vấn đề cán bộ, đạo đức vẫn là trên hết, chọn người là chọn đức trước, tài sau”, ông nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn các cán bộ Thủ Đức, cử tri các phường thấm nhuần tinh thần này để khi có cơ chế cho phép vận hành mô hình thì phải có đội ngũ cán bộ thực sự luôn luôn để tâm đến công việc.

Theo người đứng đầu Thành ủy Thủ Đức, có những người rất tài nhưng để khâm phục ai thì họ không làm được và cứ “bình bình” vậy thôi. Vấn đề đặt ra là làm sao để những người như vậy “quay lại” để họ thấy trách nhiệm của mình với công việc không phải là vì lên lương, lên chức mà là vì dân và cảm thấy rất hạnh phúc là được lo cho dân. Do đó, ông Hiệp kỳ vọng mỗi người phát huy tinh thần này để thực hiện.

Gợi mở trao đổi thêm tại kỳ họp, ông Nguyễn Hữu Hiệp lưu ý đến vai trò giám sát của HĐND TP. Thủ Đức và các phường trên địa bàn, trong đó trọng tâm là giám sát công tác lập đồ án quy hoạch chung TP. Thủ Đức tầm nhìn đến năm 2040, nhất là giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Nghị quyết 98 cho phép liên quan đến nhiệm vụ đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

Ông Hiệp cho rằng đây là một thẩm quyền rất lớn trong quản lý và phát triển đô thị hay quản trị đô thị của một địa phương và quyền này được giao cho TP. Thủ Đức. Bí thư Thành ủy Thủ Đức nhìn nhận, quy hoạch là tạo ra nguồn lực, nếu như quản lý không tốt, không dựa trên những nguyên tắc hay điều chỉnh không có sự kết nối về nhiều mặt… thì đô thị TP. Thủ Đức sẽ không có một tương lai như mong muốn. Do đó, việc giám sát việc thực hiện quyền điều chỉnh quy hoạch cần được đại biểu HĐND TP. Thủ Đức quan tâm từ chính nơi mình đang ở.

“Nếu thấy có gì 'kỳ kỳ' thì cũng nên lưu tâm xem câu chuyện đó là gì, bản đồ quy hoạch vẽ như thế nhưng tại sao ở đây là như vậy… Chỉ cần nhìn thấy những câu chuyện kỳ kỳ và nêu ra, phản ánh tại kỳ họp thì đây cũng là giám sát chứ không phải chỉ là thành lập đoàn rồi đi xuống nghe báo cáo”, người đứng đầu Đảng bộ TP. Thủ Đức nêu rõ.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức Hoàng Tùng đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với ông Nguyễn Hữu Anh Tứ, do có đơn xin từ chức trước đó. Đồng thời nêu tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND TP. Thủ Đức đối với ông Nguyễn Đình Dương – Trưởng Công an TP. Thủ Đức, đã được điều động làm Phó Giám đốc Công an TPHCM. Kết quả, 35/35 đại biểu dự kỳ họp đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm hai vị trí trên.

HĐND TP. Thủ Đức cũng đã thông qua nghị quyết nội dung trên.